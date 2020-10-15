爬蟲手作｜00後爬蟲少女為蜥蜴寶貝自製外出帶、開網店與眾同樂：淘寶質素太差、擔心鐵鍊或會造成其骨折

大學女生飼養守宮、球蟒等7隻爬蟲寵物 DIY為蜥蜴、陸龜、花枝鼠度身手製衣服形牽繩

現時讀大學4年級的Bonnie Kan從小就喜歡爬蟲，現時家中飼養了豹紋守宮、球蟒、大守宮等等7隻爬蟲寵物。其中鬃獅蜥屬於日行性爬蟲，日常需要太陽的紫外光來維持健康。一般人會在籠內放置爬蟲燈來代替太陽，但Bonnie就覺得始終曬真正的太陽更有益，所以只要有空她就會帶蜥蜴外出。為免走失、阻止其亂吃野草等等安全問題，Bonnie也會為蜥蜴穿上外出牽繩。「牠有時會因人太多、車聲而受驚，或突然間看到雀鳥會想追撲，就會突然衝走了，真的跑得很快。」

然而，在香港市面並沒有相關爬蟲用的外出繩。Bonnie指只能在淘寶或從台灣訂製，前者質料太差，後者除了運送及運費問題，所售的以工字形的編織繩為主，Bonnie擔心其受力點太小，在拉扯時會傷害鬃獅蜥脆弱的骨骼。最後，Bonnie決定嘗試自己親自搜材製作最合適、最合身的外出帶給家中寶貝。Bonnie參考了外國的爬蟲帶設計，決定以布料製作衣服形的胸帶。在選用繩子上亦花了心思，最終找到既防水又拉力強的傘繩。

後來，Bonnie發現原來香港有一班跟她有同樣需要，卻無法覓得合適外出帶的飼主，於是在Facebook開設網店「Aquarius Craft 香港手工爬蟲用品」售賣手作品。除了蜥蜴，她也曾接過陸龜及花枝鼠的訂單，甚至不用外出的豹紋守宮，也有客人向她訂製，「有些客人跟我說會間中放牠們在家中走動一下，有時可能主人比較冒失，就怕牠不知走去哪道罅隙中，而順着牽繩就可找得到牠。」

Bonnie認為在香港，爬蟲的周邊飾品較為缺乏。然而她覺得特別是女生飼養爬蟲時，有時也希望為牠們裝扮一下，拍照也拍得快樂。「雖說牠們不需要太多互動，但你飼養了都會想跟牠們開心些。同時我覺得可以幫牠裝扮都有好處，其他就算害怕爬蟲的人都會留言說很可愛。很多香港人對爬蟲並不了解，我做這件事都可以宣揚一下爬蟲其實真的很可愛，並不是這般讓人害怕。」

記者：蘇敏婷

攝影：伍永健、張志孟

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