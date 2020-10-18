貓界勇者｜鱷魚半夜闖美國民居趴門前 家貓鎮定對峙

美國佛羅里達州時有鱷魚出沒 勇敢小貓與擅闖家園巨鱷對峙

美國佛羅里達州常有鱷魚在市區出沒，當地人或早已對這種猛獸有所防範。日前，有鱷魚在半夜闖入一戶民居，更將整個身體趴在玻璃門上。當這家人不知所措之際，他們的家貓卻淡定地走到門前觀察鱷魚。

住在佛羅里達州薩拉索塔市（Sarasota）的一家人有晚突然聽到一聲巨響，主人甫出客廳查看時驚見一條鱷魚趴在玻璃門上。當這家人被巨鱷嚇得不知所措之際，他們家的貓貓卻淡定地走到門前，隔着玻璃門近距離觀察鱷魚，似乎毫無懼色。寵主拍下貓貓與鱷魚對峙的照片傳送給朋友，其後被人分享到社交網站，帖文被轉載逾9萬次，網民均大讚貓貓勇敢，也有網民留言指自己不會在佛州定居的原因正是因為該區常有鱷魚出沒。

根據佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的數據顯示，佛州所有67個縣合計有多達130萬條鱷魚，所以當地常見人鱷衝突。目前，根據佛州法律，任何人餵飼、殺害、騷擾或擁有鱷魚均屬違法。

資料來源：Daily Mail

撰文：陳曉欣

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