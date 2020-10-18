急救貓咪｜台警心肺復蘇搶救車禍浪貓 網友大受感動激讚：你好棒！

台灣貓咪過馬路遇車禍 愛心警員即場進行CPR急救

台灣新北市土城區中央路三段永安路口，日前（12日）下午一隻灰色流浪貓穿越馬路時不慎被車撞倒，交通分隊警員見狀立即於路中央施以心肺復蘇法（CPR）急救，雖然流浪貓最後仍傷重死亡，有目擊民眾對警員行為非常感動，上網發文大讚警員：「好有愛心，您好棒！」。

當日下午3時許，一隻流浪貓從中央路三段、永安路口穿越馬路時不慎遭車撞倒，肇事車輛未有發覺即駛離現場，後方駕駛者擔心貓隻遭到重複輾壓，將車停在路中設法求援，土城交通分隊警員游文瑋見狀以為發生車禍事故，停車查看發現倒在路中的是受傷貓隻，立即對受傷貓隻施以心肺復蘇術急救。

警員游文瑋表示，流浪貓無明顯傷勢也無血迹外漏，當下沒作多想，馬上替受傷貓隻進行CPR，對着貓的鼻子吹氣，但5分鐘後仍然未見好轉，因擔心影響後方車流，只好先將浪貓帶往路旁，由同袍協助指揮交通，再持續給予急救20分鐘，但貓隻仍不幸傷重死亡，只好通知清潔隊處理貓隻遺體。

目擊民眾對於警員的行為相當感動，在臉書「我是土城人 我愛土城區」專頁發文，大讚警員：「好有愛心，您好棒！」另有民眾將拍到救援經過的行車記錄器片段上傳，引起網友熱議按讚，紛紛留言感謝警員對動物能如此有愛心。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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