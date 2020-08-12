武肺疫苗│美國製疫苗要低溫運送儲存 藥物放雪櫃強光照射儲存期限易變短

疫苗於超低溫下運送和儲存 藥物成效安全易受影響

疫情持續，新冠疫苗正在研發，而業界人士亦非常擔心疫苗的運送和儲存。除了是要在短時間內運送和儲存大量疫苗，更重要的是，有些疫苗是要在超低溫的環境下運送和儲存。其實除了疫苗，常見的藥物中也有需要特別留意其儲存環境的，否則可能會影響藥物的成效或安全，大家不可不知。

以正在研發的新冠肺炎疫苗為例，有兩款主要由美國公司研發的疫苗，是分別需要儲存在攝氏零下20度和零下70度左右。零下20度是讓家用雪櫃的冰格還要低的溫度，如果要儲存大量疫苗，實在是十分麻煩，更遑論零下70度，通常只會在長期儲存含有核酸或蛋白質類的生物製品或樣本時才會使用，所以大部份的供應鏈都不會提供。

如果沒有大量適合的儲存和運輸工具，要將這類疫苗帶給普羅大眾注射，實在是非常困難。

除了新冠肺炎疫苗外，大多數常見的疫苗（例如HPV疫苗），多數是要儲存在攝氏2至8度——即是家用雪櫃的溫度。又例如部份糖尿病患者須要注射的胰島素針劑，在開封前也須要儲存在2至8度。不過一旦開始使用，就會建議儲存在室溫，因為在室溫環境下，胰島素針劑大概可以儲存28日，這樣就避免病人注射時因為溫度太低而感到不適的情況。

是不是一律把藥物儲存在雪櫃中，就可以免除煩惱呢？答案當然是否定的。因為如把藥物儲存在雪櫃，拿出來服用時有很大機會令藥物受潮，從而影響穩定性，這反而可能令藥物的儲存期限更短。所以一般藥物，我們建議儲存在室溫環境即可。

除了溫度外，原來光線也可以影響藥物的穩定性。有幾款比較常用的藥物，包括孟魯司特（montelukast）、克拉維酸（clavulanic acid）、硝苯地平（nifedipine），受到強光照射會加速分解。所以大家得到這些藥物時，多數是在一個不透光的包裝或容器內。在這些情況下，大家就不應該把藥物自行放置到其他容器中。

即使適當地儲存藥物，也不表示可以使用藥物至標示的有效期限。以眼藥水為例，如果沒有加入防腐劑，這些眼藥水多數是一次性使用的。即使加入了防腐劑，眼藥水在開封後，一般只能夠使用一個月。一個月後則可能會滋生細菌，如果繼續使用，就有機會令眼睛受到細菌感染，非常危險。

另一款有類似限制的藥物，就是紓緩心絞痛的脷底丸。脷底丸在開封後8星期就會失效，必須在失效前更換新的藥物，否則下次再須要使用時就沒有預期藥效。

雖然藥物的儲存也大有學問，不過大家不用擔心，因為大家在取藥時，如果藥物有特別的儲存指示，藥劑師都會另外提醒病人的。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

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