音樂天才｜00後少女手指天生短幾截 鋼琴敲擊樣樣精 為深造音樂棄考DSE棄做手術

十隻手指有長短，每個人都有自己的長短處。馮汶諾（Sharon）因羊膜帶症候群（Amniotic Band Syndrome），雙手的中指及無名指比人短了一截，但她偏偏要以這雙手來展現她的長處──玩音樂。19歲的她現時在歐洲音樂名校皇家北方音樂學院 （Royal Northern College of Music）主修敲擊樂，「借琴發揮」敲出自己的音樂夢。

「音樂已經成為我生命中的大部份，沒有音樂就如沒有了自己。」Sharon對音樂的熱情，很大程度是受媽媽的薰陶。馮媽媽是鋼琴老師，Sharon在她腹中的時候，已經日日聽她彈鋼琴，「貝多芬的音樂甫響起，（她）就會踢我踢得不行，但如果聽巴哈就會聽得很舒服。」對於身體上的缺陷，大家或會選擇遮遮掩掩藏起來，但Sharon卻選擇靠雙手發展她事業。Sharon除了敲擊樂達演奏級（ATCL），鋼琴亦同樣有演奏級（ATCL）的水平，素以高難度聞名的法國號亦考獲英國皇家音樂學院的七級。

「手指不是重點，演奏出來的整體動作及效果才是重點。」由於從小就沉醉在音樂世界中，所以Sharon沒有太介意雙手異於常人，亦沒有理會其他人的目光。

訓練尾指 協助殘缺短指

雙手絕對是演奏家的命根，雖然心態上積極正面，但實際演奏或是練習時，這四隻手指的確增加了Sharon練習或演奏的難度，「有時我會討厭自己的左手，為何會這樣沒力氣。其他人可以輕易地按到那個鍵，或是運用到無名指，但我卻要為『如何按到』而費煞思量。」以敲擊樂中的馬林巴琴（Marimba）為例，高難度的樂曲往往需要用到最少四支甚至是六支棍，Sharon握緊四支棍來演奏，已開始感到吃力，六支棍就只能舉手投降，左手的中指及無名指因短至只有一節，單手握兩支棍敲擊時就全靠尾指支撐；右手情況好一點點，因中指未至於短至只剩一節，能減輕尾指的負擔。「其實四支棍同樣能演奏出六支棍的效果，演奏出來沒有分別。」Sharon解釋道。敲擊少了中指無名指就訓練一隻尾指固定兩支棍，彈琴少了中指無名指，就訓練自己轉手轉得更靈活，每次練習個多小時，短指就會感到疼痛、抽筋，休息一會再次拿起樂器，Sharon就是以這種心態，在音樂路上前進。

當得悉Sharon的身體狀況後，「我第一個反應是她能不能彈琴呢？」馮媽媽如是說。她在懷孕時，沒有發現Sharon有何異常，照超聲波都難以觀察手指或腳趾等的細微處。羊膜帶症候群的成因是懷孕時，羊膜破裂後形成羊膜帶，纏住嬰兒的四肢，影響血液循環，造成壞死或發育不全。「知道的一剎那會想，咦！為甚麼是我。但重要的手指如拇指、食指是健全的，除了抓東西不穩，應該沒有大問題，我就安心了。」記者問馮媽媽，若Sharon真的不能彈鋼琴怎麼辦？「各行各業，總會有一行適合她。」她說。從事設計印刷的馮爸爸亦一直默默支持Sharon，讓她選擇喜愛的路。

怕失靈活性 為音樂拒做手術

Sharon由上幼稚園開始就要定期看專科醫生，醫生亦曾建議替她雙手作拉長手指的矯形手術，改善外觀。媽媽生產後見到Sharon短指的第一反應是她能不能彈琴，而Sharon聽到醫生建議作手術的第一反應是能否練習樂器，「如果做手術要休息一至兩個月，我會不開心。」她的雙腳有做手術，「因為我玩的音樂較少用到腳。」Sharon認為外形不會影響她的職業生涯，她寧願不做手術，以免手術後反令雙手指節失去了原本的靈活性。

南區管弦樂團常任指揮何文耀博士教導Sharon超過十年，他對Sharon特別深刻的是她比其他學生更熱愛音樂，「她十年來都不曾停止練習，出席勤密，沒說過因考試而要暫停練習。」何博士強調，作為教育者，對Sharon一視同仁，她做到的就讓她做，亦不會優待她，樂團練習尤其是敲擊樂需要搬搬抬抬，何博士同樣要求Sharon用雙手抬樂器。

訪問尾聲，何博士向記者拋出一個問題，「說回音樂本身吧，作為一門藝術，大家要不要回到最初？她有本事用隻腳打（也可），理論上我們應該是聽聲音的，以及感情的輸出，對嗎？」

ig：sharonn._.music

記者：梁中勝

攝影：林亦

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