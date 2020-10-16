貓扮狗｜小貓被牧羊犬照顧成長自覺是狗 要求出門散步、奮勇追打欺負其狗兄弟的狗狗

比利時一隻貓咪自小與牧羊犬為伴 個性行為像狗一樣

雖然電視上常常出現一屋貓狗大戰的橋段，然而現實中動物界之間的聯繫總是跨越品種的界限，就算跟自己屬異類，也常有展現出大愛把對方視作最親來照顧妥當。比利時就有一隻幼貓，從小由牧羊犬照顧成長，長大後更自覺是一隻狗而不是貓，甚至會幫忙追打欺負其狗兄弟的狗狗！

比利時一名消防員於數年前在路上的水窪發現一隻身受重傷的幼貓，而他在附近亦找不到貓媽媽，最終決定先將牠帶到獸醫院治療。該消防員的妻子Nathalie指，當時獸醫認為幼貓情況惡劣，豈料牠生命力頑強，沒有人想到牠竟然能撐過危險期。及後，Nathalie就將幼貓收編入屋，並改名為Azmael。

Nathalie家中原有一隻瑞士牧羊犬Liam。Nathalie指，Liam第一眼看到Azmael時表現出疑惑，像在檢視不知名生物般緊緊凝視着牠。然而在數小時候，大狗與小貓已經打成一片。Liam更自此成為小貓的保母，當牠如弟弟般呵護照顧。其後，家中再多收養一隻德國牧羊犬Nimue，三者都相處融洽。

Nathalie笑指Azmael日常就表現得像狗一樣，每早帶兩狗出外散步時，Azmael總是要求一同出門。當路上遇到其他狗狗騷擾或惹怒牠的兩位狗兄弟時，Azmael更會跑去追打其他狗狗。可是Azmael不太會注意車輛，也不怕其他比牠更大型的狗隻；幸而他們居於人跡稀少的小村莊，Nathalie會盡量帶牠們到空曠無人的地方，並要非常留神這隻「小狗」的表現。

資料來源：boredpanda.com

記者：蘇敏婷

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！