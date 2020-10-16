Porsche｜奇洛李維斯座駕 《Cyberpunk 2077》遊戲內見保時捷911 930 Turbo

奇洛李維斯在《Cyberpunk 2077》駕駛改裝版保時捷（Porsche）911 930 Turbo。

買車有沒有明星效應？應該有，例如見到Iron Man揸R8你會想買，見到John Wick部Mustang你想要，睇完《回到未來》又想要部DeLorean咁。奇洛李維斯（Keanu Reeves）在現實中愛電單車愛到創立自己品牌，但在遊戲中呢？遊戲開發商在《Cyberpunk 2077》內安排了一部改裝版保時捷（Porsche）911 930 Turbo給他。

《Cyberpunk 2077》有PS4、XBox One、PC版，又有新世代主機PS5、Xbox Series X版，由CD Project Red開發，11月19日發售，是開放世界角色扮演遊戲，經過延期之後，撞正新世代主機推出之時，依然很多機迷期待。

遊戲一早已經公開內裏會有以男神奇洛李維斯為造型的角色Johnny Silverhand登場，現在進一步就是其座駕，會是經典車款911 930 Turbo。而且在遊戲中是可以駕駛的。

雖然是經典車，但遊戲講明Cyberpunk又2077年，當然要改裝襯返未來世界，於是你會看到車尾有電量顯示，側鏡、後鏡變鏡頭拍攝等等。而保時捷亦會在今個星期於德國博物館外展示和遊戲中同樣拉花的911 Turbo真車。

影片：https://www.youtube.com/watch?v=nB27eykIuGA

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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