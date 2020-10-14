電車一日遊｜全日$10.4由筲箕灣玩到石塘咀 跟電車迷睇最舊車站 隱秘飯堂鑊氣小炒

電車精華遊包括：筲箕灣總站唯一舊站牌、北角健康東街鐵皮蓋車站、北角總站員工飯堂、跑馬地黃泥涌道維多利亞城界石……

1904年投入服務的香港電車，百年來見證着香港的發展，還吸納了不少狂熱粉絲。謝耀漢Joseph，追車三十多年，影相、出書之餘，更創立香港電車文化保育學會。他說稱他做「電車迷」並不貼切，因為電車簡直是他的生命，他笑言：「如果有一日沒有了電車，真的會是我的世界末日，我可能會躺在路軌抗議。」我們邀請了這位電車狂人，在港島東至西120個車站當中，推介最值得大家去的，來個一日電車精華遊。

第一站：筲箕灣總站

迴旋車站是筲箕灣總站的獨特設計﹐此車站在1929年才建成，之前的電車都在柴灣道掉頭。除此之外，筲箕灣總站下車站的旗牌，是全線唯一一個舊站牌。舊式的方形站牌的中央部份，畫有舊款藤凳電車的側面，下方寫有「TRAM STOP」及由右至左看的「電車站」「HONGKONG TRAMWAYS」旁邊有電車公司的舊標誌。2017年電車公司更換了所有站牌，用上微笑叮叮的正面圖案及新標誌。換淨這一個的原因，Joseph估計是因為這個下車站不計算在120個電車車站當中，沒有特定編號，故沒有刻意更換。

第二站：北角健康東街

健康東街（東行線），是電車沿線唯一個個保留了50年代鐵皮蓋設計的車站。新站牌只是貼在舊站牌之上，故近望仍可看見破爛的舊站牌。在其背面更隱約寫着41E的舊車站編號，隨車站之增減，現時的健康東街（東行線）編號已變成了77E。

第三站：北角總站

在北角總站，電車行駛過春秧街的獨特景致，已是人所共知，不少外國媒體和攝影師也會到此取景。但原來總站隱藏了一個沒有招牌的電車員工飯堂，雖說員工優先，但大眾都可光顧。入到飯堂便感受到何謂「男人的浪漫」，食客有九成也是一支公、麻甩佬或單身漢，故食物份量亦特別多。Joseph指，這裏的食物都非當不錯，不少日本朋友都會慕名而來，出名的菜式有時菜大魚湯。在此處用饍不時會碰上電車司機放飯或買外賣。

第四站 ：跑馬地黃泥涌道

這條電車路堪稱為最美風景路段，上層的右手邊可一覽跑馬地馬場景致。下車後在對面的行人路上，可找到唯一一塊在電車路旁的維多利亞城界石。Joseph曾在此等上半天，為了拍下遊覽電車和百年界石的合照。

第五站：香港墳場

在跑馬地總站上車，向銅鑼灣方向行走，便會經過120個電車站當中，唯一一個是可讓司機飛站的香港墳場站。80年代左右，還有站牌會寫上「隨意站 REQUEST」字樣，即是有乘客上落車，司機才會停站。現在基本上已經沒有了隨意站，但因為香港墳場站的行人路離電車路相隔了兩條行車線，乘客須橫過馬路才能上下車，十分危險，所以此站現時已形同荒廢。從此站行駛前一點到堅拿道東，更可看到時代廣場的前身、銅鑼灣電車廠已停用的出廠路軌。

第六站：石塘咀總站

這個站可說是電車狂人的私心推介，因為可以看到不同電車的出入，有駛回石塘咀總站的，有往堅尼地城的電車，也有下班回車廠的，Joseph便經常在此等待傳說中最古老的電車120號。即使在路上遇不到120號，走到車廠的後方，都可以隔着圍欄一睹它的風采。Joseph不時都會來到車廠，在圍欄外探望電車，他形容自己像一間電車廠的校長，會看班房的窗門有沒有關好。Joseph在這個車廠見證了新車的誕生和舊車的退役，更自2011年起，記錄新車首航和舊車退役的仔細日期。

全日坐了4程電車，總車費只花了$10.4，遊玩了大半天，最重要是看到碩果僅存的舊香港痕迹。你又是否願意花時間，欣賞這些可能將被遺忘的生活細節呢？

記者：鄭汝翹

攝影：魏子朗

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