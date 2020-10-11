紋身師｜幼兒教育老師辭職學紋身 紋身點入行？傳統師徒制講傳承睇心地

雖然紋身越來越普及，但相信在不少香港人眼中仍是成人限定。最近的一個星期天，有不少阿媽拖住仔女，走到旺角一間紋身工作室。當日除了是工作室開放日，同時是領養日，紋身師Elizabeth Or和一眾流浪狗義工，帶領男女老幼欣賞紋身兼親親狗狗。

狗與紋身，風馬牛不相及，但其實Elizabeth是愛狗之人，領養時認識了狗義工Annie，得知流浪狗組織難有理想的場地去舉辦領養日，造就今次crossover。

「試過喺西貢碼頭搞，好天曬落雨淋，幾慘㗎。」就算辛苦，狗義工Annie也希望多辦領養日，除了救回來的狗數量遠多於獲領養的狗，她也覺得領養日是狗狗一個學習的機會。「我們常說，狗也是性格決定命運，對人友善、能和其他狗相處，被領養的機會一定大得多。領養日對領養人士和狗狗同樣重要。」一些在暫住家庭、等待領養的狗，未必有機會和陌生人或其他狗隻相處，領養日就提供了這個機會。

義工團隊之前多數跟寵物店合作舉行領養日，但一搞就浪費了一日的生意。Elizabeth希望能固定兩個月舉辦一次同類活動，利用紋身工作室的空間做更多自己喜歡而有意義的活動。工作室大約一年前由商業大廈搬到現在空間較廣闊的旺角現址，由她和徒弟及另一位紋身師經營，看她有徒弟又有環境不錯的工作室，未必估到她曾經從事七年幼兒教育工作，半途出家做紋身師。

受學生啟發 追夢做榜樣

幼兒教育老師都算是一份穩定的工作，市儈的記者當然首先問人工問題，轉工前後邊份工搵多啲？「紋身很難說搵幾多，我也不能代表其他人，行內會說good month、bad month，以我為例，好生意一個月賺到3至6萬。差起來也可以很差，像疫情嚴峻這段時期，都是將以前賺到的拉返勻。」幼教則相對穩定，Elizabeth曾在不同學校任職，待遇有差別，但普遍月入2至3萬。

Elizabeth小學時已對紋身感興趣。「玩印水紙已覺得好靚，會用原子筆畫吓手。」21歲第一次紋身，在腳上紋了一個心形，也有想像以紋身做職業，但自覺畫功不佳，慢慢就收起了這個夢想。投身幼兒教育後，她也覺得是理想的職業，為小朋友帶來知識，十分有意義。但在教育過程中，小朋友對她的啟發，令她反思自己應否盡力追求夢想。

「做老師會問小朋友將來想做乜嘢職業，他們說做醫生、律師，有位小朋友說想做老師，像我一樣教人。那一刻我覺得有問題，他想學我，但我心入面想做紋身師多過做教師。我們教小朋友追夢，自己又點呢？」於是她嘗試作畫，拿畫作向紋身師叩門拜師，順利成為學徒。

這麼大的轉變，聽起來很任性，作為過來人，Elizabeth也認為一定要深思熟慮。除了先了解紋身行業的收入，她也有考慮學師期間的生計，「我給自己的目標是以紋身為生，不只是興趣，是要搵到食。那時在幼兒教育playgroup任職，我也在想可以邊上班邊學紋身。和當時的老闆商量，他一句就問我搵唔搵到食，也容許我在周末兼職。」解決了收入問題，但換來的是沒有休息時間的生活。

「我做學徒時，周一至周五也會去師傅的工作室幫手，周六日就教小朋友，完全沒有假期，但老土講句，喜歡的就不會覺得辛苦。」

由零開始 三年後開studio

很多人覺得轉變需要別人支持，但Elizabeth也建議可以低調一點，「那時我只告訴了幾位朋友，因為未有成績前就公告天下，其實會給自己很大壓力。事實上當時只有一位最好的朋友支持我轉工，她認為我說起紋身時兩眼發光，她的支持幫了我很多。」

學師約兩年，Elizabeth正式出道成為紋身師，再過一年就開了自己的工作室，至今已在這行業做了五年。

入行做紋身師，傳統的可如Elizabeth般拜師學藝。師徒制比較個人，也沒有太多行規，師徒間的合作模式也各有不同。有些徒弟會利用公餘時間上堂，有些師傅會僱用徒弟做助手，但一般收入也不會高。先學畫畫，再學用紋身槍，紋假皮、豬皮，到底要學多久才滿師，在師徒制基礎下難以定奪。「如果真的有個神童學幾個鐘就紋到很直的直線，是可以立刻紋真人的，所以真的人人不同，但你投入師傅一定看到，我自己就學了兩年左右，才正式成為紋身師。」

師傅覺得你準備好，就可能會找朋友或師兄弟獻身，試在真人身上紋，若有一定水準，就會批准你出關成為紋身師，要和師傅一起經營紋身工作室或者自立門戶，就要師徒一起商量了。

收徒弟要心地好 「要有做一世的決心」

除了師徒制，近年也有收費的紋身班，也頗受年輕人歡迎。Elizabeth認為師徒制比較適合自己，她目前也有三個徒弟。「紋身對我來說是傳承，師傅會揀一個適合的徒弟傳授手藝，上堂報班就任何人畀錢你都要教。」她選徒弟除了看畫功，更重要是要心地好。「唔係老土，紋身是紋在身上，沒有同理心顧及客人的感受，技術多好也不會是一個好的紋身師。而且紋身是一世的，我希望他們有決心做一世紋身師，如果紋兩、三個月就唔撈，其實對客人有點不負責任。」Elizabeth三位徒弟也不是拜一次師就入到門，要溝通多了，看到他們很熱愛紋身才可以。

記者也認為師徒制的關係比較特殊，徒弟是真的欣賞師傅風格才會拜師學藝，有如武林高手般，功夫能夠一脈相承傳下去，也是一種浪漫。不過，也因為師徒關係太過私密，相傳有些師傅教徒弟永遠留有一手，紋身徒弟學師也未必好像髮型屋學徒那樣有穩定收入，花太多時間學師又似乎太大投資。問到收徒弟的心態如何，Elizabeth很堅定的回答純粹想教人，「不是大口氣，我可獨自完成所有工作，收徒弟是因為我也是由零開始，是師傅和同輩由我乜都唔識時開始教，我只是傳承他們的角色而已。一個行業沒人教、沒人傳承，也不會進步。」

FB: thebreakfastclubtattoohk

記者：司徒港燊

攝影：潘志恆

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