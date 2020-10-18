日本新景點｜光影感應遊戲中心 體驗日本神明節日文化

日本近年興起「edutainment」，集學習與娛樂於一身，將於10月23日在群馬縣開幕的「ENNICHI by 1→10 アクエル前橋」，可以於teamLab般的光影互動遊戲中，學習日本傳統的神明節日文化。

設施宗旨是「緣結場所」，傳統日本文化中，特別着重跟神明的接觸，一年中有不少重要的「緣日」（即跟神明緣結的日子），而這新設施就可以一次過體驗不同緣日活動，就似跟日本全國八百萬神明緣結般，意頭十足。

最點題的是「萬緣舞」，概念取自設施所在地群馬縣的夏祭「上州八木節」，motion capture的電子技術，將參與者影像投射進3D會場中，配合八木節音樂，就似跟神明一起跳祭舞般，熱鬧中，更可學習歷史、歌詞及舞蹈意思；另一季節活動是全國性的「節分」，以撒福豆（其實是黃豆）來除鬼驅邪，這處就如波波池，大人小朋友齊齊向螢幕的惡鬼擲波同時招福；同場的互動設施，還有夏日風情的金魚花火、歌舞伎文化的面譜填色、和風美學的和服花紋投影，一次過體驗各式日本傳統文化。

ENNICHI by 1→10 アクエル前橋

地址：群馬縣前橋市表町2-30-8「AQERU（アクエル）前橋」地下１階

時間：上午10時至晚上10時

價錢：平日大人1,800日圓（約132港元）、小童1,000日圓（約74港元）；

週末大人2,300日圓（約169港元）、小童1,000日圓（約74港元）

交通：JR前橋駅（北口）下車步行約1分鐘

撰文：鄭智敏

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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