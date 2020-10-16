精神病｜科研指靜觀有助平復情緒 $250學靜觀飲食與步行 再跟精神科醫生心理學家做情緒評估

自測精神健康學靜觀減壓 名額有限立即報名

遇上一般情緒困擾，有人會選擇找朋友傾訴，但在目前限聚令的影響下，想收工同朋友暢所欲言？大吐苦水？絕非易事。所以唔想谷埋谷埋，不妨考慮學習靜觀練習，透過不同的靜觀方法讓自己放鬆心情，重新認識「自己」或感覺一下周圍的事物。

麻省大學專家指靜觀有助平復心情

美國著名新聞雜誌節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）曾經有報道指，麻省大學精神科醫生及神經科學專家為靜觀方法進行研究，發現參加者每日修習靜觀方法之後，連接大腦記憶和情緒區域的「後扣帶皮層」細胞都可回復平靜。換言之，透過靜觀訓練或可有助我們的情緒反應，讓我們在壓力的情緒下回復平靜。

臨床心理學家指靜觀可令「受苦」不再惡化

臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣（Beatrice）解釋，靜觀方法的目的是讓每個人在日常生活中培養不加批評的覺察。「人會對自己的心情或情緒的狀態有厭惡，這些抗拒及厭惡心會做成另一種壓力，我原本已經很辛苦，我未能集中精神，然後我討厭這樣的自己，靜觀便是幫助我們拿走第二層的痛苦，一層受苦便夠了，如果能夠好好體驗第一層的受苦，便能好好選擇去照顧我自己。」

據了解，靜觀練習有很多種，包括靜觀進食、靜觀步行、靜觀伸展、靜坐及身體掃描等。當中記者就覺得進食最為有趣。Beatrice透露：「靜觀進食是將最多的好奇心，放在面前的物件上，無論是甚麼食物或我有多熟悉的這食物，嘗試用最多的好奇心與這物件相處，包括打開五官，例如好好地看它，放多點時間用心去看它、聞它、聽它或透過觸感感覺它，然後才放入口進食，放慢進食的過程，好好地體驗及感受一下咀嚼的感覺， 食物的質感、吞嚥的感覺， 整個過程就像一個小孩，處於一個很好奇的狀態，與面前一件新的事物相處一樣。」

參加健康蘋台網上FAN享會 自測精神健康學靜觀減壓

如果大家都想學習靜觀練習，目前坊間都有不少同類的工作坊，但大部份都並非一次性，或要一次過繳交數千元學費。唔想太大「投資」，健康蘋台將於10月22日（星期四）晚上，舉行我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會，屆時精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，會一同與大家同步進行情緒指數的初步評估，分享情緒病患者的成因及治療過程，並會介紹及示範靜觀改善方法，參加者亦可在直播期間及之後的網上分享區向講者提出疑問，及早了解自己的精神健康狀態。現凡報名參加【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會之「壹會員」，更可以半價（HK$250）參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，進一步跟導師學習靜觀方法，改善心境思維。

我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會

壹會員專享

日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者及導師：

精神科專科醫生 張漢奇

臨床心理學家及靜觀導師 吳崇欣

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；以及以半價$250參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，詳情請參閱報名內容。）

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 情緒指數網上評估

⦁ 情緒病個案分享，包括成因、影響及治療方案

⦁ 靜觀示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：方富銓

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！