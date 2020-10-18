牛皮癬｜銀屑病多冬天發病頭皮最常見 中醫建議少食海鮮注意保暖

中醫白疕亦稱銀屑病 冬季發病遺傳多

中醫學中稱為「白疕」的皮膚病，大眾稱「牛皮癬」，惟這與中醫學的「牛皮癬」並不同，而西醫則稱「銀屑病」、「乾癬」，中醫古籍更有「松皮癬」、「蛇虱」的名稱，這個皮膚病具以下特徵：

1. 紅斑上有銀白色鱗屑

2. 表面會形成一塊塊薄膜

3. 疹上可見露水珠樣的出血點

4. 斑疹邊界清楚

5. 多發於頭皮四肢，以頭皮最多見

6. 病程長達以年作單位計算，反覆發作

7. 冬季發病，夏季緩解，病久季節性因素會減低

8. 有較強的遺傳傾向

白疕在中醫學中的兩大發病機理：

1. 外傷於邪，內無蘊熱

外感風寒、風熱之邪，阻滯肌表，蘊結不散；內有蘊熱，情緒不穩、鬱結化火，辛辣熱毒食物使脾胃積熱，內外兩邪相合，血熱生風發於肌表，成為白疕。

2. 素體虛弱，氣血不足

先天體弱，久病耗傷營血，長期勞動傷氣，致氣血不足，經絡不通，肌膚失於濡養，肌表脈絡瘀滯，熱毒積聚而發。

在皮膚科中，白疕根據其皮疹和全身情況分為尋常型、膿疱型、關節型、紅皮病型四種，臨床上絕大部份為尋常型，而尋常型的白疕可分為三期：

1. 進行期：新疹不停長出，患處面積不斷擴大，皮疹顏色鮮紅，鱗屑較多。

2. 靜止期：停止長出新疹，患處面積不固定，皮疹顏色暗紅，鱗屑減少。

3. 退行期：皮疹減少，患處面積縮少，皮疹顏色變淡，鱗屑減少，但又不會消退。

以下為白疕患者的注意事項：

1. 如有家族遺傳病史，應多加留意，如病發及早治療。

2. 冬季季節交替期間，注意保暖和日夜溫差，預防外邪侵襲。

3. 飲食清淡，減少進食海鮮蝦蟹等發物和辛辣熱氣食物。

4. 不要用熱水燙洗患處，避免皮溫升高，局部血管擴張，對皮損加重刺激。

5. 注意生活規律，避免太緊張和過量體力勞動

撰文：註冊中醫李浩然

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！