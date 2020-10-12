iOS14｜Apple AirPods使用攻略 加強耳機調節及新電量顯示

AirPods功能介紹：加強「耳機調節」、新的電量顯示介面、監測耳機音量、自動切換裝置、空間音訊功能、尋找AirPods、即時聆聽功能、分享音訊及來電通知設定。

iOS 14不論對AirPods或AirPods Pro的用家也有不少功能調整。今次除了介紹一些新功能如加強「耳機調節」、新的電量顯示介面、監測耳機音量、自動切換裝置及空間音訊功能外，也介紹一些AirPods用家未必知道的使用技巧，如尋找AirPods、即時聆聽功能、分享音訊及來電通知設定。

加強「耳機調節」

人的耳朵聽力會有點不同，iOS 14便加強了AirPods Pro的耳機調節設定，先打開iPhone設定中的「輔助使用」，選擇「音訊/視覺」，打開「耳筒調節」，接着便選擇「自訂音訊設定」，再按照提示調整有關音樂、電影和電話的音訊設定即可。

新電量顯示介面

iOS 13時只能把電量放在主畫面最左，iOS 14推出電量Widget，而且可把Widget放在主畫面上，方便用家查閱電量，可以選擇大、中、小尺寸。不過充電盒的電量只有在開盒、關盒時顯示，放下單邊耳機更可以讀得每邊耳機的電量。

監測耳機音量

打開設定的「控制中心」，把「聽力」加到「控制中心」。這功能可查看目前的耳機音量等級，一般聆聽正常音量時，它會顯示綠色，按進會顯示實際分貝數量。若超過80分貝時，它會轉黃燈，提醒用家保護聽力，以免不經不覺越聽越大聲。

自動切換裝置

現時AirPods可在iPhone和其他裝置如iPad、Mac間自動切換，但要注意裝置要使用相同的Apple ID登入，例如你正在於Macbook上使用AirPods，有人打電話到你的iPhone，AirPods便會自動切換到iPhone。假如想把AirPods切換，點一下 「傳回耳筒連接」按鈕即可。

除此以外，iOS 14也新增了AirPods Pro的空間音訊功能，不過現時主要支援Apple TV+的電影，看電影時的音效會隨着設備移動而改變，可以提升環迴聲音效體驗。

尋找AirPods

這功能與Find My iPhone功能相似，只要打開iPhone中的尋找，點選曾經連接的AirPods，即可於地圖上顯示最後連線的位置，或者直接使用播放聲音找回AirPods。雖然聲音不算太大，但也是個方法去找回AirPods。

即時聆聽功能

如果大家有使用AirPods的習慣，也會知道它有即時聆聽的功能。其實它是以iPhone收錄聲音，再以AirPods即時聆聽iPhone所收錄的聲音，把iPhone當作收音設備用，只要把「聽力」加到控制中心即可。這項功能透過藍牙連接，所以能夠達至有限距離的連接，原意是協助聽障人士或是讓用家在環境嘈吵的情況下使用。

同時分享音訊至兩部AirPods

iPhone可同時把音訊分享到兩部AirPods，只要先把自己的AirPods連上iPhone，拉下控制中心，點選播放畫面右上的「音訊選項」，就可以看到選單中出現「分享音訊」。這時只要打開另一副AirPods，並按下AirPods背面的配對按鈕，就可以連上兩部AirPods分享音訊，功能亦適用於其他藍牙耳機。

來電通知設定

一般來說當聆聽音樂時有電話來電，AirPods會自動中斷音樂，然後播放來電鈴聲。只要更改iPhone設定，便可以利用Siri於耳機中播報來電者，方法是打開設定中的電話，把播報來電者改成「只限耳機」。

記者：周銥沁

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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