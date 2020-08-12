武肺疫苗│新冠疫苗研發分兩階段 一般需時10年人體測試滿意至推出

武漢肺炎疫苗研發動輒花十年 還要過當地藥物監管機構一關

第四波疫情來襲，各國正研發新型冠狀病毒疫苗，到底研發疫苗需時多久呢？不論是疫苗還是藥物，其實由開始研發到正式推出市場作臨床應用，一般都需要10年以上。疫苗最終能否在一個地方應用，還要視乎當地的藥物監管機構是否批准。以現時的情況來說，相信各地的行政機關，都會作出一些特殊的寬免。

疫苗或藥物的研發，大致上會分為兩個階段。

第一個階段是在技術層面的，例如能否分離或複雜病毒的部份分子結構、藥物的分子組成、能否製成一個穩定的產品等。當中也包括了一些動物測試，以收集更多關於藥效、毒性和代謝等數據。這個研發階段所需要的時間，要視乎產品的複雜程度和當時的技術水平，一般以年計。

第二個階段是臨床測試，也就是在人體上進行測試。臨床測試本身又會再分為幾個測試期。首先是0期，一般只會選取十數個健康人士測試，觀察是否出現未有預期的藥物反應，以及調整劑量。

接着是1期測試，可以理解為0期的延伸，會有數十人參與，目的是進一步確定劑量範圍，和在更多人身上觀察人體對藥物的反應。如果研發的是疫苗，則會研究測試對象的免疫反應，如身體是否產生足夠的抗體、是否需要打加強劑等。如果1期的結果滿意，就會找數百人來進行2期測試。

就疫苗而言，2期測試的參與者會是目標受眾，並進一步觀察其免疫系統對疫苗的反應。就其他藥物而言，參與者都是真實的病人，以觀察藥物的治療效果。視乎所治療的疾病，2期測試可能長達數年。

然後到了3期測試，會有數千名病人參與，亦可能長達數年，此時大致上已經等同臨床應用，不過是在嚴格的監察下進行，以確保用藥安全有效，並會有挑選參與病人的程序，來獲取更客觀的數據。

同時，測試會設有對照組，即是有部份測試對象只會獲給予安慰劑（或該病的標準治療），目的是消除一些主觀的感受或效果，以及在進行統計學分析時作出有意義的比較。

上述各期的測試，如果結果不滿意，就無法進入下一期。經過以上篩選，其實能夠完成第3期測試的藥物，大概少於最初0期測試的十分一。

如果第3期的結果令人滿意，就會向有關當局申請，正式將藥物或疫苗推出市場使用。推出市場後，還會有第4期測試，監察藥物在長期使用後會否出現其他效果或副作用。

大家可以看到，技術層面上的研發，固然花時間，但其實臨床測試的部份，動軏也要幾年，而且成功率並不高。

不過從好的方面看，大家使用的藥物，都是非常安全和有效的。若要在短時間內成功研發疫苗供大眾使用，則必然要花更多的資源，並在一些低風險的程序上作出取捨。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

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