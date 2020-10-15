韓國Hyundai H1｜貨Van都要有型洗走MK味 Dancer與靚爆「老婆」共度逆境做兼職搵食

精心佈置裝燈飾 換頭尾燈鬼面罩包圍變惡

舞蹈員Marco人生第一部車，是韓國出品Hyundai H1。他把這部6座位的車，精心佈置裝燈飾換頭尾燈包圍鬼面罩，外形雖說像貨Van，但Ｍarco不以為然：「貨唔貨Van睇你自己點睇，我又唔刻意話佢係貨Van或是私家車，總之佢係我部車。」

近年，香港的輕型客貨車市場明顯轉變，過往以日系為主的市場，卻因為「泡菜車」而起變化，當時Hyundai H1主打非傳統輕型客貨車的外表，使一眾職業司機「搵食」之外，私人時間也能駕駛這輛超越輕型客貨車的「私家車」。

20萬平靚正 外形又靚

Marco買這車，全因「平靚正」。「平係個價錢，20萬元左右；靚係個外形，離遠睇，你唔覺得佢係似一架貨Van。」在韓國國內，這車是一輛8人車，出口到港，變成三款。「有7人Van、有豪華版5座位，同埋我呢部6座位。」也許是家人影響，自小就駕駛家中7人輕型客貨車的Marco，從來就習慣較高的駕駛位置，可以看清全局的確更有安全感。

換上馬來西亞版的包圍及黑銀電鍍的鬼面罩，顏色配搭得其歡心之外，感覺也更「惡」一點。「車軨我係找專人訂做，是齊沙板的軨，因為市面上H1少有19吋又齊沙板的車軨，香港只要是車輪稍稍突出都唔合驗車規格。」車軨內的「鮑魚」雖然沒改，但噴上他喜愛的湖水綠色，非常搶眼。「尾燈我改咗呢個所謂嘅『七字燈』，頭燈都唔係原裝，換成一個符號型的頭燈。」

裝投射星空燈 疫情變陣好在有部車

輕型客貨車看來與燈都是連上關係，大概街上見到過多燈飾的輕型客貨車，也會覺得有種「MK味」，但對Marco來說，適量的燈飾反而能中和輕型客貨車如生俱來的「MK味」。兩邊車門各有一條紅燈，美觀以外也提醒小心上落車、A柱喇叭加了燈飾、投射內櫳車頂的星空燈、酒精搓手液下也暗藏圓燈、那本應在家庭使用的房燈，還可以調節光暗。「為靚，想佈置下部車，因為呢部係我一生第一部車，屬於自己的車。」

閒時會駕着它到處跑，最近更會相約車友一起Morning Drive。疫情之下，這部車更成了他的收入來源。正職是舞蹈老師的他，以往會教班、表演、為人排舞，因疫情所有工作都暫停，手停自然口停。「疫情期間，我有用部車做兼職，其實我都唔係太擔心，因為始終有呢部車可以幫下手。我又唔覺得委屈，全部都係我喜歡的，揸車我喜歡，跳舞更加喜歡。」雖然跳舞的收入暫停，但用這車做兼職幫補，算是萬幸。

Hyundai H-1：

引擎形式：直列式四汽缸雙頂凸輪軸16氣閥渦輪增壓電子燃油噴注

汽缸容積：2,497c.c.

最大馬力：170hp@3,800rpm

峯值扭力：40kgm＠2,000-2,500rpm

懸掛系統：前麥花臣支柱，後硬式驅動軸配葉片彈簧

傳動系統：5前速手動波箱

長x闊x高：5,125 x 1,920 x 1,935mm

採訪：梁苡珊

拍攝：尹彥翹

剪接：尹彥翹

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