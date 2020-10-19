貓用馬桶｜日本貓咪不用貓砂竟用人類馬桶大便？主人解釋另有內情

貓咪Mochi在馬桶大便的影片於網上獲500萬人次觀看

貓咪懂得用貓砂本來已經少讓主人費心，日本有貓咪甚至青出於藍，竟然學懂了去廁所用馬桶大便！主人完全被眼前的一幕嚇傻，影片亦在網上瘋傳，短短幾日就有超過500萬人次觀看這隻貓咪大便，不過主人其後解釋指事實是另有內情。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

在影片中可以看到，這隻日本貓咪Mochi蹲在馬桶上，雙手扶穩馬桶，擺出搞笑的「M字腿」，可以看得出Mochi很努力地擠出大便。專業的Mochi甚至在完事後回頭看了馬桶一眼，確定自己的便便有沒有成功降落在馬桶內。

不過Mochi的主人解釋指，Mochi之所以會突然用馬桶大便，是因為主人早幾天將使用過的貓砂直接丟進馬桶沖掉。所以馬桶內殘留着貓砂的味道，Mochi才會將馬桶誤認為是自己的廁所。

主人笑言，為了避免讓Mochi在蹲廁所時受傷，或是跣腳跌進馬桶內，之後會將貓砂改為丟進垃圾桶，並將馬桶清洗乾淨，讓Mochi用回原本的貓砂盆。

資料來源：Twitter@Catmotimaru

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！