英雄聯盟｜電競界最矚目的世界大賽8強賽 大熱韓國戰隊GenG爆內部不和0-3被G2擊敗

英雄聯盟遊戲多次改版後，韓國戰隊的管理戰術的可靠性每下愈況，今回被大炒0－3，意味韓式戰術或已過時。

每年電競界最矚目的《英雄聯盟》世界大賽，8強淘汰賽的最後一場比賽，GenG（韓國）對G2（歐洲）在10月18日結束，5局3勝制的比賽結果，由本來不被看好的歐洲戰隊G2以3-0大炒韓國戰隊GenG勝出。賽前網上評論大多沒有期望G2能擊敗強大的韓國隊伍，電競賭博的賠率也表示G2勝率低於GenG，不過結果G2以3-0橫掃，可說令人大跌眼鏡，誰能想像戰況如此一面倒。

重點選手

G2不負眾望繼續奇蹟

歐美戰隊成績向來不如中韓戰隊，但他們擁有大量支持者，除了因為賽區歷史長久，更因為比起戰術及角色陣容千篇一律的中韓戰隊，歐美戰隊經常使出冷門的怪陣，而且他們在玩遊戲時經常帶出輕鬆快樂的氣氛，亦讓人感受到他們是在享受遊戲。在其他歐美戰隊相繼出局後，G2成為粉絲們的最後希望。

在上一年世界賽G2神奇的擊敗所有韓國強隊，被冠以韓隊殺手之名，今年G2在小組賽的成績讓人擔心，但進入8強淘汰賽後找回了狀態。

GenG傳統韓國戰術過時

GenG前身是第七屆世界冠軍Samsung Galaxy戰隊，他們的戰術是韓國傳統藉着穩健管理遊戲資源，隨遊戲時間越後，資源差距擴大增加優勢，再將對手一舉擊敗。可是隨着遊戲多次改版，遊戲的節奏越來越快，韓式管理戰術的可靠性每下愈況。GenG的落敗原因亦成為網民賽後討論的重點，認為戰術過時是GenG慘敗的原因之一，並嘲笑這種戰術「妹下妹下」。

隊內不和再成為話題

另一個慘敗原因是GenG的選手狀態不佳，只有原冠軍成員射手位置的Ruler發揮出世界級選手應有的水平，其他隊員表現強差人意，當中打野選手Clid多次低水平的「表演」讓比賽無法挽回。G2在賽後握手前在GenG面前興奮慶祝，令GenG的選手更難堪，離席時Clid與另一名隊友Rascal來一個充滿火藥味的互「睥」，賽後網民再次討論今年5月時流傳隊內欺壓後輩的事件，也說到韓國階級觀念問題嚴重影響韓國電競隊內的風氣。

G2囂張至極

先前當淘汰賽抽籤完結時，G2到決賽之前的對手都是韓國隊，G2選手Wunder在Twitter發佈一則貼文，內容有「食硬韓國隊」的意味；然後又在比賽第二、三局中購買裝備「叠書」，在正規比賽中拿出這件裝備是帶有輕視對手的意味，通常認為對手不可能打倒自己才會拿出來的高風險裝備。在比賽結束後，G2慶祝勝利而GenG的選手就在坐位上等待G2慶祝，離場時GenG團隊的面色非常難看。

下場對賽奪冠熱門

G2在10月24日下午6時正，對戰今屆奪冠大熱門DWG（韓國），DWG有別於GenG這類傳統營運戰術隊伍，DWG打法是非常進取，而且5位選手實力也很強。現時國外電競賠率網站DWG奪冠賠率是2.05，而G2是6.50；另外下場對賽的DWG的勝出賠率是1.30，而G2是2.60，坊間也普遍認為G2過不了DWG這面高牆。到底G2的「韓隊殺手」奇蹟可否延續、再次爆冷？星期六自有分曉。

記者：周德禮

編輯：鄒仲安

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