寵物按摩｜流浪狗遭遺棄留守前主人舊居13年 年老癱瘓險安樂死 按摩師憑復健助重新走路

寵物按摩治療師李意鳴：主人替寵物按摩可減輕狗狗關節退化及痛症之苦

在1歲以上的成犬中，逾2成狗隻受不同程度的關節或痛症困擾。除了動手術外，坊間亦有不少復康療法，例如寵物按摩、針灸及艾灸等。寵物按摩及針艾灸等治療，透過紓緩寵物的肌肉及關節壓力，改善其血液及淋巴循環，從而減輕痛症為牠們帶來的苦楚。

從事寵物按摩復健工作近12年的李意鳴（Ada）指，寵物按摩在復健治療中，屬預防護理的方法之一。她過往亦曾以一雙手替多隻狗狗紓緩牠們的肌肉及關節痛症，改善其行動不便，甚或癱瘓的程度。Ada指多年來最深刻的經歷，是數個月前從鬼門關中救回一隻情深的流浪狗。她分享，流浪狗Soda在西貢一帶為街坊熟悉，皆因牠在區內蹓躂已13年了。她說：「Soda是一隻有頸圈的老狗，聽街坊說前主人在牠3歲時，便將牠遺棄在街。後來前主人一家搬走後，Soda每天均會回到他們的舊居外徘徊，如今已13年了。 」有街坊不忍其身世，早前成功帶牠回家照料。然而好景不常，數個月前的某日，Soda突然口吐白沫及抽筋不斷，其後更動彈不得，沒法正常走路。獸醫解釋，大概是年老的關係，狗狗的身子大不如前，建議讓牠安樂死免卻苦楚。Ada續說：「當獸醫已準備好安樂死的針藥時，狗狗卻仍然對着照顧牠的街坊燦笑，令人相當不捨。照顧人不忍以針藥結束Soda的生命，最終亦決定帶牠回家，堅定地希望照顧牠終老。」

Ada說：「第一次替Soda按摩時，牠已沒法站起來，胃口不佳，亦多日沒有大便。」她形容，替Soda按摩是「死馬當活馬醫」的舉動。但透過按摩特定的穴位、肌肉及關節，能改善血氣不通及身體不同部位的痛症問題。她續說：「當日花了一小時，着力替牠按摩腹部及後肢，希望對牠有幫助。結果幸運地，Soda當晚能勉強地站起來，亦能順利大便。其後再經過數次按摩治療，牠終於能再次走路，胃口亦恢復如常。」如今Soda雖老，不但能從鬼門關中走出來，更能重新走路，以及有一個愛護牠的新家。但Ada強調，幸福不是必然。過往復健治療不是主流，主人在狗狗年老患病、行動不便，甚或至癱瘓時，不少會因而棄養，或將寵物安樂死了事。「生命是寶貴的，當主人亦應為寵物的一生負責到底，不應輕易放棄。復健按摩不是萬靈的方法，惟主人若然學會了，能時常替狗狗按摩護理身子，亦能減輕狗狗在年老時患病的機會及紓緩苦楚，不止減輕狗狗的痛苦，同時減輕主人的負擔。」

預防勝於治療，除了進食保健品及定期檢查來保養關節外，學習正確的按摩手法，有助減輕狗狗肌肉及關節的壓力，促進其淋巴和血液系統循環。透過加強肌肉彈性，從而減低受傷機會。不僅如此，親密及舒服的按摩時間，更可改善狗狗的緊張情緒和增進人狗彼此的感情。

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記者：沈敏怡

攝影：洪輝進

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