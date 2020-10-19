氣管敏感｜川貝冬蟲夏草未必人人啱 氣管敏感控制不理想隨時變哮喘

轉季天季易敏感發作，中醫指氣管敏感屬過敏症，不治理會演變哮喘

轉季是很多氣管敏感人士的惡夢，患者會經常感到喉嚨痕癢、不停咳嗽等，除了影響日常生活及睡眠外，其實氣管敏感屬喘哮前病變，若病情控制不理想，隨時演變成哮喘病，不容忽視。

註冊中醫師彭明慧表示，氣管敏感為其中一種過敏症，成因包括外因和內因。外因是當人體的肺臟受襲，例如罹患感冒，若病情控制差，脾、腎就會被波及，可致脾氣虛、腎氣虛，令氣管較易敏感。內因是腎氣不足，可以由先天引起，或後天造成，例如工作過勞欠休息，損耗了腎氣，都可令人敏感咳不停。

氣管敏感與感冒有別，咳嗽多為乾咳無痰，鼻水較稀而色澤透明。對於治療氣管敏感，坊間有不少食療偏方，雖然有確實的功效，不過醫生就提醒都要視乎個人的體質，以及認清病徵。

川貝

有清熱化痰的功效，多用於風熱咳嗽的初期，適用於對應有黃痰、喉嚨痛人士，不過川貝偏涼，如果是寒性咳嗽來說，川貝會導致患者寒上加寒，咳嗽氣喘更難治愈，反而容易惹痰。

鱷魚肉

有滋陰潤肺、補氣補血及養顏作用，在化痰及止咳方面功效尤為顯著，對哮喘病人及久咳人士也有紓緩作用，適合患有呼吸道疾病的人。不過中醫師提醒，市面亦充斥假鱷魚肉，一般人難以分辨真假，大家在選購時要注意。

冬蟲夏草

補肺、納氣、補腎、益精，對肺虛及腎虛引致的久咳尤為有效。不過感冒、發燒及熱症人士不易進食。冬蟲夏草價格高昂，可改用價格較便宜的冬蟲夏草菌絲或冬蟲夏草菌粉，研究指療效相同。

不過，如果持續咳嗽三日或以上無好轉，痰液呈黃色或綠色、持續發燒、全身無力，可能是患上氣管炎、肺炎，應盡快求醫。

撰文：鄭詩詠

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