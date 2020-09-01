英國疫情｜移英港人注意！最新防疫三級制Q&A 近半英格蘭列高級別地區

越來越多港人陸續到埗英國，但近日歐洲第二波疫情開始爆發，英國政府推出新的疫症地區分級系統，把英格蘭各地區分成三個級別，各有不同的限制措施。這些措施會如何影響到在地港人的日常活動？筆者希望在此為大家提供更多實用資訊。

三個級別分別為中級別（Tier 1）、高級別（Tier 2）和極高級別（Tier 3）。中級別地區將維持政府於9月底發佈的規則，包括戶外場合的6人限聚令，以及酒吧和餐館最遲營業到晚上10時。高級別地區涵蓋近一半英格蘭人口，規定禁止多於一個家庭之間的室內互動。極高級別地區（目前主要是利物浦和部份蘭開夏郡）則要關閉所有不提供正餐膳食的酒吧，呼籲人們不要外遊，並建議外來旅客也盡量繼續停留在該地區。

同時，威爾斯禁止任何來自英格蘭高級別和極高級別地區的旅客，而蘇格蘭則建議不要進出任何高風險地區。北愛爾蘭甚至關閉大部份酒店，並呼籲人民如非必要不要外遊。

高級別（Tier 2）地區包括哪些地方？

目前已經覆蓋英格蘭中部、東北和西北的大部份地區，包括紐卡素（Newcastle）、泰恩賽德（Tyneside）、曼徹斯特（Manchester）、利茲（Leeds）、謝菲爾德（Sheffield） 、諾丁漢（Nottingham）、萊斯特（Leicester）和伯明翰（Birmingham）周圍的地區。上周末新加入的地區有倫敦（London）、坎布里亞郡（Cumbria）的部份地區、埃塞克斯（Essex）、德比郡 （Derbyshire）、薩里郡（Surrey）和約克郡（Yorkshire），意味着英格蘭近一半的人口受到第二級別的限制。

如果我住在高級別（Tier 2）地區，我可以去英國其他地方嗎？

Tier 2地區的居民仍然可以到訪大部份地區，但不應與其他家庭接觸。政府建議人們盡量減少出遊。威爾斯則禁止來自英格蘭高級別 、極高級別地區、北愛爾蘭和蘇格蘭中央地區的訪客。

在高級別（Tier 2）地區內仍可以短途出遊嗎？

大部份景點都已再次開放，引入了預訂系統方便控制人流，亦縮短了開放時間。另外餐館和酒吧都必須在晚上10時前關閉，而且通常需要提前預訂。但同時請緊記只能與家人同行，並在戶外遵守6人限聚令。

如果我預訂了酒店住宿，可以要求退款嗎？

在新規定下，英格蘭大部份地區仍然開放，酒店住宿亦如常營業，因此住宿沒有必要為顧客提供免費取消預訂。但如果有意取消行程，仍可以嘗試要求住宿提供退款，或起碼改期到將來再入住。另外，大家亦可以在預訂前先查詢取消的條款，並購買合適的旅遊保險保障自己。

如果我居住在極高級別（Tier 3）地區可以外出嗎？

極高級別地區的控疫措施最為嚴格，包括關閉酒吧，體育館、休閒中心，以及禁止家庭混居。人們只應在必要時外出，例如無法在家工作須返回上班地點、上學、看醫生、接受社會服務等。度假將不會被視為合理的外出原因，亦不應到其他地區過夜，反之亦然。

然而英國政府的防疫措施多為指引性質，即主要靠市民和旅客自行遵守指引，而非強硬執法。新措施對於即將到埗或剛到埗英國，正在安排移居或進行考察活動的港人影響應該更大，希望這些資訊能有助大家及早計劃，並一起留意最新的防疫資訊，齊心抗疫。

撰文：NomadBaMa 遊牧爸媽

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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