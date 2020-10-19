網上交友｜英國水獺喪偶日漸孤獨 保護區職員助牠網上覓得第二春

水獺習慣成雙成對生活 英國保護區水獺喪偶後遇網上情緣找到另一半

人類的網上交友十分普遍，但沒想到這個潮流竟然蔓延到水獺身上！英國有亞洲短爪水獺因為另一半逝世，令到習慣成雙成對生活的水獺越來越孤單，為了幫牠尋找「第二春」，保護區職員用牠的照片進行網上交友，結果與另一隻同樣剛剛喪偶的水獺一拍即合。

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來自英格蘭康沃爾一個海豹保護區Cornish Seal Sanctuary的10歲亞洲短爪水獺Harris，日前在職員的幫助下成功透過網上約會，結識到新伴侶。Harris原本的伴侶逝世後，四年後再次回復「單身」，因而變得孤獨起來。

一般來說，自然界的水獺本習慣成雙成對生活，保護區的職員希望牠能夠獲得第二次相愛的機會，故此開始搜尋Harris的新伴侶。而一隻來自斯卡布羅（Scarborough）海洋生物中心的雌性水獺Pumpkin，同時也在尋找另一半，兩獺一拍即合。

亞洲短爪水獺要融入新圈子並不容易，牠們通常會表現到很神經質或者舉止變得奇怪。為了令兩隻從未見面的水獺更加容易相處，Harris須要離開原本的保護區，搬到與Pumpkin一起居住。看到Harris的離開，一眾職員當然不開心，但為了Harris的幸福着想也沒辦法。

資料來源：people.com

撰文：黃雅純

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