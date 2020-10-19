你的優惠│7折！大理石陶瓷炒鍋 85折！韓國高麗黑蔘精

各種10月優惠繼續密密送上，優惠精選貨品包羅萬有！由公平貿易黑糖及薑粉、大理石陶瓷炒鍋、韓國高麗黑蔘精、荔枝紅茶、來自台灣的泥洗顏套裝、台灣的精油乳液蠟燭禮盒、葡萄牙天然橄欖油套裝，這星期的10月優惠都一一為你送上。

你的優惠︱10月優惠精選 (2020年10月19日至10月25日）。

花崗石紋大理石陶瓷（灰） – 炒鍋連蓋（28CM）

原價$1,280，優惠價$896。「一按即買」

韓國製造的花崗石紋大理石陶瓷炒鍋，煮食不粘鍋讓你的烹飪過程及事後清潔都可以更加得心應手。以天然原料精製，耐磨、抗刮、耐酸性，而且不含PFOA毒性重金屬，僅用少量食用油即可烹飪美食。

高麗黑蔘精Premium （一盒30支）

原價$1,380，優惠價$1,170。「一按即買」

韓國最新潮流養生保健飲品，具有韓國健康功能食品的KFDA認證。由最頂級高麗黑蔘製成，黑蔘中的人蔘皂苷與營養更易於人體吸收、保健效果更好，能夠抗氧化、提高免疫力、改善疲勞及血液循環狀態。長條獨立包裝設計、攜帶方便、 撕開即飲、醒腦提神。保證高麗蔘產品從種植、收採、製造到包裝之所有過程均在南韓嚴謹自家處理、排除了高麗蔘由外地輸入而只在南韓加工的品質風險。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

饗 - 有機公平貿易粗黑糖及有機公平貿易薑粉套裝

原價$144，優惠價$122。「一按即買」

饗璫璫是一家專賣本地、有機、環保及公平貿易產品的「傳統」雜貨店。他們認為環保不是市場推廣的口號，而是必須身體力行，支持本地「正貨」讓傳統及經濟多元化延續。他們希望以推動公平貿易，讓公平貿易產品在香港扎根開花。套裝之中的CONNOISSEUR 饗 - 黑糖為未經提煉的原色蔗糖，保持了甘蔗汁的獨特香味及天然礦物質，營養較其他紅糖或砂糖豐富。黑糖可作日常煮食，或沖調咖啡、茶、巧克力等飲品。而薑粉薑味濃郁，可用於製作各式薑味甜品及飲料。

唇茶荔枝紅茶

原價$26，優惠價$12。「一按即買」

將荔枝皮與優質紅茶熏製而成的荔枝紅茶，濃郁香醇，帶有陣陣果香，口感如蜜，令人難以抗拒。香港桃膠茶飲專門店，主打健康養生的特色手調茶。店主嚴選特級茶葉，堅決不用糖水糖漿茶粉，100%真材實料，糖度低於市面一般飲料約一半，比一般的台式珍珠奶茶健康。

Love Dear【亮白】+【保濕】泥洗顏二件組

原價$620，優惠價$510。「一按即買」

Love Dear集結頂尖的成份專家、規模嚴謹的生物科技廠房，打造出獨一無二的天然泡泡技術，不只賦予你洗淨後的外在潔淨，更為你悉心照料每一寸肌膚。「泥玫瑰洗顏」，使用天然地中海泥、大馬士革玫瑰精油、天然泡泡溫和調理，可吸附老舊角質、滋養紓緩肌膚。「永久白泥洗」，當中的永久花純露與高海拔宏峯美白精萃，可減少細胞氧化，抵禦黑色素沉澱，阻斷黑色素生成。兩者皆可改善毛孔粗大，並撫平粗糙，揮別暗沉。

香水【秋月】精油乳液蠟燭禮盒（3件裝）

原價$450，優惠價$400。「一按即買」

當中包括「平衡」、「幸福角落」及「勇氣」三種香味。「平衡」不僅是古龍水的基調，也添加了綠梨和天竺葵，帶出年輕的氣息。「幸福角落」以台灣的茶香融入到香氛裏！藉着這樣的溫潤清香，找到溫暖的角落，安歇、充實、再出發！「勇氣」是清新的大自然味道，它不像青草味的青澀或森林芬多精的沉穩，一種到郊外遠足初期身心舒暢的感覺。

葡萄牙天然高品質套裝 - 特級初榨橄欖油（250ml）、初榨橄欖油（3L）及鹽之花海鹽（100g）

原價$474，優惠價$402。「一按即買」

By THE PORTUGUESE是一個成立於2020年的品牌，專注於單一銷售「葡萄牙製造」的精選優質產品。特級初榨橄欖油及初榨橄欖油，所生産的産品符合葡萄牙、歐盟及國際標準。由於酸度越低，橄欖油的質素越高，不但獲本年度紐約國際橄欖油大賽銀獎，其橄欖油酸度更少於0.2%，遠高標準。而鹽之花海鹽，出品自百年傳統人手老技術，於受國家保護的自然公園範圍内的鹽田完成收成過程，經過嚴格生産程序控制質素，並遵守及通過歐盟及葡萄牙政府的認證的雙重保證。為餐桌上的食物帶出其獨特味道。絕對是為熱愛健康的烹煮一族而設。

如果想了解更多着數，歡迎進入《蘋果動新聞》app的「你的優惠」，就可以慢慢瀏覽了。進入「你的優惠」平台，可登入https://privilegehk.appledaily.com/

有關「你的優惠」：

《蘋果動新聞》app的購物優惠平台「你的優惠」致力於根據讀者的個人喜好，度身訂做及提供最適合的購物優惠。其間更網羅各種品牌、產品及服務等等，務求令優惠更全面多元化。只需要簡單的步驟，彈指之間即可以透過信用卡、PayPal等等網上付款方式，完成輕鬆的購物體驗。

個人化精選優惠

而「你的優惠」當中的一大特色，就是個人化精選優惠。該平台會每日為你度身訂做各種優惠。購物的方法很簡單，只要你登記成為壹會員，登入到《蘋果動新聞》app主頁。再點擊「你的優惠」平台，購買專頁內的「推薦優惠」就是根據你平日的閱讀體驗，而每天提供最適合你的優惠。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！