PetPet露出大賽｜立即上傳貓狗撒嬌影片 即有機會贏取逾1.7萬元豐富獎品

《動物蘋台》有獎活動 上載寵物短片贏鮮肉罐罐

《動物蘋台》舉辦的「PetPet露出大賽」再度開鑼！平日高傲的貓咪、活潑的狗狗有沒有令你窩心的撒嬌舉動？只要遞交這些「貓狗撒嬌時刻」影片，就有機會贏取逾1.7萬元的豐富獎品！千萬不要錯過。

參加方法很簡單，由即日起至10月23日期間，上載參賽片段到下列表格。《動物蘋台》將會選出最終入圍的20段參賽影片，並上傳至《動物蘋台》Facebook專頁作公開投票。這個時候你就可以動員自己所有的親戚朋友，於10月28日中午12:00開始讚好你家寵物的片段，截止時間為10月30日中午11:59 。獲得讚好次數最多的12段「貓狗撒嬌時刻」短片可以贏得豐富獎品，總值逾1萬7千元。《動物蘋台》保留評選之最終決定權，得獎結果將會在11月3日公佈。

遞交方法：

2. 影片遞交日期：10月19日至10月23日

3. 於表格填寫參賽者姓名、電郵地址、聯絡電話、地址、貓狗名字以及簡短的影片說明（不多於50字）。

4. 於表格上載符合主題的貓狗影片，橫度或直度皆可；片長一分鐘以內，格式須為MP4；毋須後期製作，請勿加上配樂、特效、聲效、字幕等等，不接受幻燈片形式的相片特輯；影片須為原創拍攝，不能有第三方程式的水印，影片容量應小於500MB。

獎品：

AMADEO 主食罐套裝（名額12個）

- 雞肉鮮肉主食罐 100g（貓） x 4

- 火雞肉鮮肉主食罐 100g（貓）x 4

- 鹿肉鮮肉主食罐 100g（貓）x 4

- 火雞肉鮮肉主食罐 200g（狗） x 4

- 無穀鹿肉鮮肉主食罐（狗）200g x 4

- 羊肉鮮肉主食罐（狗）200g x 4

- 輕食雞肉鮮肉主食罐（狗）400g x 6

參加方法：

1. 在10月19日至10月23日期間，於本表格上載符合主題的貓狗影片，影片容量應小於500MB。

2. 投遞之參賽照片經《動物蘋台》編輯部篩選後，將會上傳至《動物蘋台》Facebook專頁作公開投票之用。

3.《動物蘋台》擁有各參賽片段之永久使用及修改權利。

4. 在10月28日中午12時起的48小時內，讚好數量最高的12位可贏得豐富獎品，總值逾1萬7千元。

5.《動物蘋台》保留評選之最終決定權。

6. 得獎結果會在11月3日公佈。

個人資料收集聲明：

1. 參加者有責任確保所提供之個人資料的真確性。如參加者的個人資料未完成提交、提交失敗、造假或不完整，以致未能完成得獎程序，本公司保留把有關獎賞給予另一參加者之權利，並不作另行通知。

2. 所有於是次推廣活動登記的個人資料將用作領獎聯絡之用。

3. 如參加者不同意所提供的個人資料用於本公司日後的活動推廣或其他用途，有關資料將於活動結束後3個月內會自動刪除。

記者：蘇敏婷、黃藹婷

Produced By：Fruity Nutty Studio

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