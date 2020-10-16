狗型人格｜研究指狗狗性格隨年紀增長改變 3歲及6歲是個性改變關口

匈牙利大學研究指狗狗的好奇心和好動性格自３歲起漸減

近日有研究發現，狗狗的個性會隨着年紀增長而有所變化，當中狗狗的好奇心和活潑好動的性格會因年長而減退，追求新鮮感的個性會自3歲起漸漸減弱。

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近日《科學報告》（Scientific Reports）刊出的一篇論文指出，大部份狗狗的某些性格特點，例如好奇心和好動等性格，會隨着其年紀改變。這項研究在四年前招募了維也納217隻年齡界乎6個月至15歲的邊境牧羊犬，透過維也納狗狗性格測試（Vienna Dog Personality Test）來判斷牠們的性格，並於四年後邀請這批狗狗再次接受測試，僅有37隻狗狗於四年後重返研究。

於匈牙利布達佩斯羅蘭大學（Eötvös Loránd University）從事研究的論文第一作者Borbála Turcsán表示，即使狗狗在年幼時充滿好奇心和活潑好動，長大後這些特質也會漸漸淡化。

研究發現，狗狗的專注力及解難能力的變化甚大，直到6歲時才會趨向穩定。而狗狗追求新鮮感的個性則會自3歲起漸漸減弱。另外，狗狗承受挫折的能力和社交能力則相當穩定。

美國康乃爾大學（Cornell University）獸醫學院榮休教授Katherine Houpt表示，由於研究的對象邊境牧羊犬為最聰明的品種，故研究結果未必適用於其他品種的狗狗。

資料來源：NBC

撰文：陳曉欣

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