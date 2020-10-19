早餐｜減肥須知 唔食早餐衰啲定係食腸仔包衰啲？

文獻研究指不吃早餐比吃早餐的人，多21%機會患糖尿病；多吃腸仔包就會增加高血壓和心臟病風險。

都市人推說忙碌，不吃早餐。寧可一餐當兩餐吃。有些人甚至認為甚麼時候進食也不打緊，熱量都是這麼多。不過，不吃早餐，原來真是個壞習慣，大家應三思。但一個兩難的問題來了，假若早餐沒這個閒情逸致煲燕麥麥皮吃，眼前又有一個腸仔包，偏偏要你二挑一，面對這個難題，你會怎麼選擇呢？

一個腸仔包真係太方便了，但叫得兩難一定唔方好嘢。總脂肪有13克油，真的頗嚇人，熱量為274卡，多吃會增加高血壓和心臟病等風險就不多說，主角之一的香腸更是萬惡之首，這腸仔含403毫克鈉，已經達到每天攝取上限的五分之一。

儘管很多人會怕煩索性不吃，但讓我告訴大家不吃早餐為害不少，說不定比迫你吃個肥包還要大。有文獻研究指出不吃早餐比吃早餐的人，多出21%機會患上糖尿病。餓着肚子的時間長了，亦令飢餓素濃度增高，反而越易暴食，所以研究指出，不吃早餐的人傾向吃零食，直接影響進食時間表，因而患心臟病和膽固醇毛病風險也會偏高。反觀逼不得已把腸仔包當早餐，起碼給予你能量去工作捱過朝早幾個鐘，只要你計算得準確點，別超過鈉等等攝取上限， 再多加一包豆奶降血糖，起碼還沒有想像中悲觀。

有反對吃早餐的人以為早上少吃了，晚上多吃，加起來不又是一樣嗎？這個概念原來說是錯的。根據以色列特拉維夫大學七年前做過一項實驗，限減肥人士一天只吃1,400卡，為期十二周。當早上吃700、下午500、 晚上200，比起早午晚分別吃200、500、700卡熱量的人來說，體重竟然多減了11磅。該研究在《Obesity》期刊發表。且慢，吃的東西明明一樣，為何早上吃，跟晚間吃會不同那麼奇怪呢？

因為早晚的新陳代謝原來有分別，另外有實驗發現，人在早上要消耗300卡熱量去消化食物，晚上反而就只需消耗200卡，因為早上我們多用了血糖去製造肝醣給肌肉，所以變相消耗多了脂肪；至於夜間就不用這麼多肝醣，所以主要能源來自血糖，自然有堆脂肪未被消化。

當然我們有得揀，就用不着迫自己吃腸仔包當早餐。最理想的就莫如營養師所說，要均衡飲食，吸收足夠的蛋白質和豐富的膳食纖維。你未必喜歡吃麥皮當早餐，但從營養角度它的確是首選，根據五年前紐約哥倫比亞大學一項實驗，早餐吃燕麥的人，由於早上不怎麼餓，比光吃粟米片的人在午餐時少吃31%的卡路里。而吃粟米片的人，跟早餐只喝水的人一樣餓，因此解答了「飲水都會肥」的千古之謎，也解釋了粟米片其實無助減肥又無營養，不吃為妙。

參考資料:

Bi H, Gan Y et al. Breakfast skipping and the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of observational studies. Public Health Nutr. 2015 Nov;18(16):3013-9.

Jakubowicz D et al. High caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2504-12.

Bo S, Fadda M et al. Is the timing of caloric intake associated with variation in diet-induced thermogenesis and in the metabolic pattern? A randomized cross-over study. Int J Obes (Lond). 2015 Dec;39(12):1689-95.

Yoshino J et al. Diurnal variation in insulin sensitivity of glucose metabolism is associated with diurnal variations in whole-body and cellular fatty acid metabolism in metabolically normal women. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Sep;99(9):E1666-70.

Geliebter A et al. Effects of oatmeal and corn flakes cereal breakfasts on satiety, gastric emptying, glucose, and appetite-related hormones. Ann Nutr Metab. 2015;66(2–3):93–103.

撰文：陳以恒

動畫：崔安怡

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！