高手在民間│巴士迷鬥資深車長 聽引撀聲辨巴士型號 23歲巴膠：可以早啲起步追車

巴士引擎聲在一般人耳中可能只是噪音，但在高手耳中就可以聽聲辨「型」，不需用眼看，只需用耳聽，甚麼巴士型號都聽得一清二楚。今次我們別開生面找來「巴膠」和車長挑機，看看誰才是真正的巴士專家！

23歲的Raymond Cheng，是一名IT人，同時是一名巴士迷。從小住在巴士總站樓上，如果要為他的童年回憶配上背景音樂，絕對會是巴士引擎聲，加上出入都依賴巴士接載，巴士就成為Raymond的情意結。「聽慣了自然就會去留意不同巴士型號的聲音有甚麼分別，亦會聽得出每種引擎的不同。」

懂得聽引擎來分辨車型，會不會在乘搭巴士時更方便？例如聽到引擎聲就知道及早起步趕車，快人一步追到巴士呢？「試過在家中聽到樓下有一把很尖的巴士聲駛過，就猜可能是單層巴士Enviro 200，我就立刻衝出門趕車。」

今次我們找來一位兼職巴士車長，有七年經驗的Kris Yip，與Raymond來個比賽，看看誰的「耳力」更強。車長有沒有受到公司的壓力？Kris說：「他們有說笑『你搞得掂啦？贏得了吧？』但現在巴士迷真的好厲害，鑽研得很深入。」車長說笑的同時，亦先為自己設好下台階。

第一回合挑戰，在中環碼頭總站對面斑馬線，背向馬路聆聽經過的三部巴士引擎聲，再回答是甚麼型號。香港現時有約10款常見的巴士型號在市面行走，單憑引擎聲，再加上現場還不時有其他車經過，他們的表現如何呢？

退役車都認得出 車迷次回合完勝

首先出戰的是巴士迷Raymond，他背向馬路，順利答對頭兩部經過的巴士分別為Enviro500 MMC及Volvo B8L，但當第三部單層比亞迪電動巴士駛過，Raymond無奈說：「太靜了。」當記者追問答案時，他才意識到巴士已經輕輕駛走，只餘下車長嘲諷的大笑聲，「電動巴士沒有『偈聲』，聽不到好正常，換着是我，細心聽不會聽不到。」

輪到車長上場，剛才還狀甚輕佻，隨即換上認真的表情，但可惜第一部就將Volvo B9TL認錯為Enviro500 MMC，Raymond挖苦車長說：「我認為這一部比較難聽錯，因為『偈聲』都頗明顯。」不過後來兩部Enviro500 MMC巴士車長都成功答對，所以第一回合的挑戰是1:1平手。

第二回合的挑戰，記者會播放三段引擎聲的錄音，當中只有一段是巴士引擎，型號包括已退役的巴士，難度比第一回合更高。「是小巴Toyota Coaster的引擎。」車長雖然答對了，但因為不是巴士引擎所以沒有得分。第二段錄音播出時，二人都知道這一段是巴士的錄音，十多秒後車長自信回答：「是大白龍！丹尼士巨龍12米。」Raymond則說：「富豪奧林比安D10A引擎。」Raymond憑一下引擎的爆風聲，辨認出是退役城巴型號，車長則好有自信地答錯了自己公司的巴士，經過兩回合結果是1:2巴士迷高手勝過車長。

車型統一失個性 為愛好擲40萬

「以前每一款牌子的巴士都有它的特性，百花齊放，但現時車型變得越來越統一，所以引擎聲亦越來越似。」車長嘆道。雖然明白公司是為了維修或管理的考慮而統一車型，但卻令巴士失去個性。

Raymond可以說是超級巴士迷，他不單止會聽引擎聲，還花了約40萬在巴士收藏上，他特別租了一個單位，作巴士電器改裝工程，自己寫程式，改裝巴士車頭的顯示器。因為他嫌巴士原裝的顯示器、控制器反應慢，索性運用自己的IT知識，用兩星期寫了程式，比原裝控制器的速度快外，除了能顯示路線，還能顯示天氣、日期、新聞、股票等的資訊，更自學維修各種巴士電器！

究竟巴士有何吸引力，讓Raymond用情至深，花上這樣多金錢和心力？「巴士連繫到我不同的記憶，乘巴士到不同的地方，或某種車型是在某個地方、時期才會乘搭，再遇上它們或看到它們的照片，都會勾起一些美好的回憶。」

記者：梁中勝

攝影：許先煜

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！