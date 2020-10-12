模型｜RX-78-2高達模型點解要買咁多隻？由EG、GTO、BC不同版本分析Bandai模型新技術

EG、HG GTO、BC、G40、橫濱高達版……1/144的Bandai RX-78-2高達模型長出長有

RX-78-2高達今年應該推出了5款1/144的模型，有人會覺得濫，也有模型友長追，視乎個人喜好。模型友阿水和Ken Sir都覺得，Bandai有將不同的技術放在不同的模型，在主題方面，幾款RX-78-2也有所分別。

不同版本就是不同的RX-78-2

「好像女人買手袋，加個扣，換個色特別版，buy唔buy就睇每個人喜好。」阿水這樣形容同一型號高達不停出新款的玩法，他個人比較欣賞用上新技術的款式，如最近的Entry Grade（EG），他也覺得很有突破。

GBWC 2017模型比賽香港區冠軍Ken Sir也覺得，就算是同一個型號也有不同，例如HG GTO版本高達本身和其他RX-78-2不同，它是安彥良和漫畫版的版本，造型和武器也有分別。至於今年是高達40周年，找來工業設計師奧山清行設計的G40和另一款紀念作品Beyond Global版本，也可以視為event特別版高達。

G40高達用到創新的關節設計，腿部和手部除了可動性高，還有一些模仿肌肉結構的細微可動位。橫濱高達的型號是RX-78F00，就是現在正在日本橫濱測試的1：1高達版本，有自己的故事設定，是人類在很多年後找到從太空掉落的一年戰爭高達，再重新研發的機械人。每一款也有點分別。

而兩位模型友最關心的，是每一款高達新模型用到的技術。近期推出的EG版RX-78-2雖然售價低至50元左右，但他們都覺得技術夠創新，值得一玩。「Entry Grade之前有出過300日圓款式的，但真的不行，腳部也有『偷膠』（模型術語，在不顯眼的位置減少了組件），現在的EG RX-78-2高達，700日圓不算貴，完成度相當高。」

點狀水口、行模技術、關節軟膠……分析Bandai新技術

EG採用了點狀水口技術，徒手也可拆下零件。相信大家小時候砌模型也是用暴力「啪」下零件，但水口位（模型術語，零件拆下後的接口位）通常唔靚之外，有時凸出來的水口更會影響組裝。長大了或有要求的模型迷，都會用模型鉗剪出，而現在的點狀水口算是方便，「齋啪」下來的水口也可以接受。對於模型玩家來說，還是要打磨，但對於新手和小朋友，就十分方便。

水口以外，高達模型的鑄模技術也十分精良。Ken Sir留意到，即使是EG模型的模具，也有用到「行模」（模具滑塊）技術。「頭部這個位置像頭盔那樣一體化形，傳統的模型會分左右或前後拆件。這個頭部的內部用行模鑽了一下，鑽了一個洞用來連接眼部的零件。」行模，或者叫模具滑塊是指模具除了上下壓件之外，中間還多了一件滑塊，可以在中間貫通注料，造出更複雜的零件形狀。

關節方面，即使是平價模型，近年也開始越來越少用PE軟膠，因為軟膠上色後或經過長時間會容易裂開。再對比HG GTO版的無上色、無貼紙完成品，$100以下的EG在腰部的黃色V字以及眼部也有更好的分色設計。當然，EG在刻線和細節上是不及一百多元的HG模，但看得出Bandai有將特別的技術投放在EG之上，令它不須用工具、不須上色、不須貼紙已有不錯的完成度。

不同定位、不同價格的模型也各有樂趣。同一個型號的模型為甚麼要買多幾款？就看你有沒有用心去看清它們之間的分別了。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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