疫苗│疫苗競賽懶人包 臨床測試汰弱留強11疫苗進入第三期

疫苗研發有約170組專家團隊 僅11疫苗進入第三階段

香港爆發第4輪疫情，不少國家疫情亦見反彈，大家等到頸都長的新冠肺炎疫苗硏發亦如火如荼，目前有超過170組專家團隊正進行疫苗硏發的競賽。要成功硏發一支安全且有效的疫苗並不容易，強大如大藥廠美國強生及英國藥廠阿斯利康，早前亦因在疫苗第三階段臨床測試中，因發現疫苗測試自願者出現不能解釋的疾病而暫停測試。在等待疫苗的階段，不如也了解一下疫苗的硏發生產過程。

疫苗注射入人體後，激活身體的免疫反應來製造抗體。故此，疫苗的安全標準規格比一般藥物製造高得多。而其由測試至推出市場的程序大致如下︰

臨床測試前期 : 在此階段，硏究人員會讓動物注射疫苗才觀察牠們對疫苗的免疫反應。

第一階段臨床測試：在這階段中，硏究人員會召集小組人群自願者注射疫苗，監察疫苗的安全程度以及了解更多疫苗對身體造成的免疫反應。

第二階段臨床測試：會擴大疫苗注射的人數，一般會超過一百人或以上。主要是讓硏究人員進一步評估疫苗的安全性，以及調整實驗疫苗的準確劑量。

第三階段臨床測試：會擴大疫苗注射的人數，一般會近千人或以上。主要是讓硏究人員進一步評估疫苗的安全性，包括了解疫苗有機會帶來的副作用以及評估疫苗的有效期限。此階段的試驗亦包括只給安慰劑的對照組別，以方便評估。在六月的時候，美國食品藥品監察局給予疫苗硏發團隊企業的建議指，希望相關團隊注意第三階段臨床測試的人數必須具代表性，且至少有50%注射試驗疫苗的人士可得到免疫。

疫苗最終必須通過各國各自的規管才能正式註冊面世，疫苗硏發人員亦需對疫苗接種者保持監察，確保其安全及有效。

一般疫苗由測試至面世及確保其安全性，所需時間或許要上10至15年時間， 但是次參與新冠疫苗硏發的團隊希望可在12至18個月內完成，相信十分富挑戰性。國與國之間的疫苗硏發競賽，亦有得疫苗得天下的深層意義。

資料來源︰世界衞生組織、美國食品藥品監察局、historyofvaccines.org、theguardian

撰文：李飛

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