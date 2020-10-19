泰國旅遊｜曼谷兩大名牌新酒店10月開幕 獨享河景私人按摩池

泰國曼谷的新鮮事不停湧現，10月剛有兩間名牌酒店誕生，各有賣點，值得bookmark定。

河邊罕見超豪新酒店

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）是河邊難得的新酒店，位於唐人街石龍軍路Charoenkrung Road，沿河有香格里拉、半島等名牌酒店和ICONSIAM商場；鑽入大街小巷又有地道食肆，想搵地方打卡？有型又hip的酒吧與cafe都並存，全曼谷當今最精采的地區是也﹗酒店最大賣點是設有私人按摩池的Jacuzzi Plunge Room，私人露台對正河景，全酒店只有17間勁搶手，而且酒店提供靈活入住與退房時間，唔使限住限住。酒店所有房間都是無敵落地窗對正河景，無遮無擋，屬全市唯一靚景酒店。將於年尾開業的spa更特別引入泰北清邁的技法，以木槌敲打身體，放鬆筋骨，噱頭十足。

地址：300/2 Charoen Krung Rd, Yannawa, Sathon, Bangkok

房價：每晚約5,399港元起

交通：BTS Saphan Taksin站步行10分鐘

洲際支線設計酒店

另一洲際IHG旗下的金普頓酒店（Kimpton Maa-Lai Bangkok）插旗曼谷市中心，鄰近Chit Lom與Sukhumvit，享盡Lumpini Park公園景致之餘，夜蒲搵食都極方便。酒店大堂主打精品咖啡和手工啤酒的CRAFT與天台燒烤酒吧Bar.Yard已率先開業。酒店設有349間客房和124間服務式住宅，設施方面有泰國香薰名牌水療amaranth spa by HARNN及24小時gym，而酒店更貼心提供多款生活用品予住客借用，如放濕機、捲髮器、叉電器、髮廊級吹風機、去漬用品、止汗劑等用品等。

地址：78 Soi Ton Son, Lumphini, Bangkok

房價：每晚約1,613港元起

交通：BTS Chit Lom站步行10分鐘

撰文：劉隼仁

編輯：鄒仲安

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