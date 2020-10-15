Staycation熱潮｜香港人住酒店6大惡行？ 打邊爐塞內衣褲入夾萬 酒店員工：你哋過主喇

香港人不能外遊，酒店乘勢推出Staycation優惠吸引顧客，但卻傳出半島20人聚集房間內開派對事件，更有酒店員工指有房間床鋪被紅酒弄污，更甚是牆壁沾滿忌廉等。情況是否真的只是顧客問題？酒店人手是否足夠應付Staycation的情況？這次找來兩位酒店前線員工，講述他們經歷，找出Staycation問題源頭。

即使傳統貴價酒店，在疫情下也會推出不少優惠吸引顧客，但優惠往往未能滿足港人的要求。酒店員工TY（化名）指出，通常訂房時就會有第一波「攞着數」攻勢，例如慶祝生日預期有免費生日蛋糕等。當客人酒店登記上房時，便真正拉開序幕。「有客人要求我在晚上11點59分，拿着蛋糕點蠟燭唱生日歌給他聽。」另一位酒店員工阿明（化名）表示曾經因滿足不了客人要求，而被當面質問「甚麼都做不到，還能做甚麼」。

另一個顧客經常提出的要求是提早登記上房及延遲退房，「他們可能要求延遲退房時間到晚上7點，甚至試過9點。」TY說，客人會因個人問題遲了登記入住，要求酒店容許住滿22至24小時。

推遲退房時間也是相當普遍要求，更過份的是有顧客要求酒店提供多一晚免費住宿，「他們登記時等了兩、三個小時。餐廳、健身室也要等。只要感到不滿，就會找經理理論一番。」這不代表酒店一定會答應他們的要求。因為經理也要找高層商量，才有機會再邀請該客人再次入住酒店。

房內打邊爐 毛巾掩蓋嘔吐物

現時不少到酒店Staycation的顧客都舉行慶祝派對，如生日或周年紀念，所以房間使用人數較房間可以容納的人數高出數倍，「兩人房基本也會有8至10人。」舉辦派對會製造噪音，當接到投訴時，酒店員工也只可以上門提醒客人降低聲量，或暗示需要加訂一間房間，「基本上我們很難說『唔得』這兩個字。」若客人不理會警告，繼續騷擾到其他住客，酒店只可以為受滋擾的顧客升級房間，以解決事情。

即使派對的聲量不影響隔籬房間，退房後的房間也是一片狼藉。「有客人在房間染髮，令毛巾染滿染料。」另外，亦有住客將洗過、仍然是濕的內衣褲和衣物放在夾萬中，對於這些奇怪的舉動，阿明也不明所以。派對又怎能沒有食物和酒？有些人甚至會在房間內打邊爐，「最厲害的是有一人一鍋的火鍋，連同酒精爐和煲。」

現時Staycation的住客都會自攜紅、白酒。阿明指曾經遇過一間二、三百呎的標準雙人房，有十多人自備十多支酒，喝多了就亂吐。「部份客人會嘗試自行處理，無法處理就會跟我們說。但也有客人會用毛巾蓋住嘔吐物然後就退房離開。」

如果這些「特別住客」再次回來住宿，酒店又會不會有其他特別措施照顧他們呢？他們指傳統酒店都會將客人要求或喜好記錄在案，待他們再入住時可以享受到最想要的服務。「特別住客」們也會有個別的紀錄，提醒前線員工留意他們的行為及需要。若之前使用設施時要排長時間，酒店今次或會盡量協調，減省客人的輪候時間。「如果他預訂9點吃早餐，我們會寫早15分鐘，他9點到餐廳時便不用等太久。」另外酒店也會根據客人過往的紀錄，再三提醒入住時的注意事項。

以快餐店作比喻 「套餐價要加大份量」

他們認為香港人與外國人最大的分別是，外國人知道自己付的價錢可以換來甚麼服務，不會要求過多。但香港人卻得一想二，阿明以快餐店比喻，套餐只包括一杯汽水、一個漢堡包和中薯條。想要大薯條就得加錢，如果不加錢，又要求大薯條，「那麼是人家不給你，還是你強迫人家這樣做？」他認為香港人不能抱住人有我有，人沒有我也要有的心態。

在武肺疫情下，兩人都感激Staycation的住客，若非他們，現時酒店仍是十室九空。但同時亦表示，這做法並沒有為酒店業帶來多少收入。因為房價屬成本價，住客亦不會享用其他額外付費的服務。

他們指，雖然有不少報道集中講述住客行為問題，仍然有客人是依規矩享受酒店服務。在Staycation熱潮下，酒店亦要研究如何提高服務質素，例如人手編制上是否足已應付Staycation的需求。若人手不足，導致無法妥善處理住客要求，只會令前線員工淪為公司和客人的磨心。若想提高服務質素，就先要解決人手問題。

記者：麥景朗

攝影：周芝瑩、潘志恆

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