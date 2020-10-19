BLACKPINK｜Kpop 爆紅女團如何鍊成 Netflix 紀錄片揭追夢生環者背後辛酸——阿蘭

Netflix《BLACKPINK: Light Up The Sky》揭示韓國女團BLACKPINK成員Jennie、Rosé、Lisa、Jisoo的風光背後

平時跑步聽好多韓國女團BLACKPINK的歌，曲風甜美又有女殺手嘅型爆感覺。Netflix一出紀錄片《BLACKPINK: Light Up The Sky》我即刻睇，八卦吓四個女仔的成名之路之餘，更想了解吓自殺率位居亞洲之冠的韓國之造星過程。

BLACKPINK是YG娛樂公司旗下女子音樂組合，由四名二十幾歲的女生組成：Jennie和Rosé在新西蘭和澳洲長大，Lisa是泰國人，Jisoo則是土生土長韓國人。特色是成員文化背景、性格風格不一，四人正好互補，達成獨特微妙的平衡。她們一出道就快速紅遍全球，多個MV打破YouTube觀看紀錄，成員成為國際時尚品牌寵兒，被視為是帶領K-Pop真正打進歐美市場的重要團體。

紀錄片輕描淡寫四女的入行經過，然而能進入大型娛樂公司訓練的人其實佔極少數。拿Rosé做例子，她在澳洲初選中是從700個參賽者中脫穎而出，才有資格到韓國繼續進行選拔，而練習生平均須苦練5至6年，才可能有出道機會。期間每日訓練14小時，需時刻達到公司設下的體重標準，每兩周才得一日休息，在每月評核會被批評得體無完膚，務求要你進步。正是如此嚴格訓練，才磨練到無可匹敵，萬中無一的偶像明星，駕馭出道後更高體力和心理要求。四位女生能夠名成利就，除了自身努力，更是天時地利人和之配合。然而光輝背後，是千千萬萬個被淘汰了的失敗追夢者。

張愛玲說過，成名要趁早，但成名過早而迷失墮落的例子比比皆是。BLACKPINK贏盡天下掌聲，不過從紀錄片能看出她們非常疲倦，對住鏡頭甜美微笑的同時，眼神顯露複雜情緒。Rosé提到，演出時對住幾萬觀眾雀躍興奮，但晚上回到酒店獨對空房感到空虛。Jennie則表示羨慕別人有過高中歲月，自己則看慣練習生朋友被逐一淘汰。她們亦坦言會有懷疑，問自己風光到底可以維持多久。當紅後巡迴演出的體力需求極大，四女身體陸續出現問題。Jennie就試過比網民批評她「hea 跳」，其實是身體無法負荷，故力不從心。不過紀錄片並沒深入探討這些問題，只包裝為四人努力追夢的副作用。

訪問中她們有講有笑，情同姊妹，但同時四女其實是殘酷競爭下的生還者，暫時共同分享合作成果。然而競爭並未結束，像所有女團一樣，終有一日當公司解散團體，四個女生的感情和人生亦會隨之改變。暫時只有最紅的Jennie突圍而出，發過個人單曲，不難預計舞技出色的Lisa將是下個獨立出道人選。剩下的Jisoo和Rosé都表示對未知將來抱有憂慮，活在壓力之中。

這些青春少女在台上大唱情歌大跳勁舞，但事實上她們可能連拖都未拍過。造星工廠生產偶像而非藝人，作為韓國娛樂產業億萬美元經濟系統的最重要一環，她們必須完美乖順，一旦做出任何讓粉絲失望的行為，金蛋就屙唔出金。所以娛樂公司對其形象與個人生活採取一絲不苟的嚴格監管，偶像基本上沒太多個人生活。

去年10月在家自殺身亡的崔雪莉（Sulli）就經歷過類似成名軌迹：11歲開始演藝事業，進入SM娛樂公司受訓，2009年以女團f(x)成員出道，屬十年前首批打進歐美市場的韓團之一。但2014年她公開表示患上抑鬱，翌年正式退團，及後打破過去甜美乖乖形象，發佈與男友親密床照，做盡飲酒、不穿胸罩等「反叛」事，被粉絲酸民圍剿，批評她放飛自我，背棄粉絲期望。最後她選擇自行了結生命，享年25歲。

不過亦有衝出體制的成功例子。別名「性感小野馬」的泫雅（Hyuna）在2009年加入Cube娛樂公司以4minute成員出道爆紅，多年來幾乎零緋聞，到2018年公開與同門師弟E’dawn交往後，被Cube單方面狠狠解約。不過泫雅晨早上咗神枱，自然有本錢反抗。她公開討伐公司的親筆手寫信，勇敢真摯表露心聲，獲粉絲體諒支持。實力非凡的她，回復自由身後獲不少公司招手，最後與男友一同加盟Psy的P Nation。

總括而言，《BLACKPINK: Light Up The Sky》算比預期拍得真誠。當然你不能期待YG有份合拍的紀錄片會自挖瘡疤，畢竟這紀錄片也是精心策劃的宣傳，而經過多年訓練，四女面對媒體發言當然滴水不漏。雖然走不出套路，但訪問讓四女某程度卸下心防，透露脆弱一面，都是令人動容的。最後一幕她們一起吃飯，嘻嘻哈哈地猜測40歲的人生將會如何，看完我眼濕濕有啲感動，又有啲擔心，突然明白了她們眼裏閃過的不安惆悵。娛樂圈人才輩出，競爭激烈，無論如何肯博肯捱，終會有走下神壇的一日。只望她們盡情享受此刻光輝，日後亦應付到人生的變幻無常。

撰文：阿蘭

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