電動車｜雷諾Megane eVision Concept 預覽下年電揭背

雷諾（Renault）Megane這個牌名，喜歡揭背車的都應該很熟悉，車廠最近公佈電動版Megane eVision Concept，準備在推出的電動Hatchback前來個預覽，下年正式推出量產版本。

新車在車廠的eWays活動中亮相，同場還有新Dacia Spring，同屬下年生產的車款。新Megane eVision是首個雷諾車款用上Alliance的CMF-EV底盤，日產（Nissan）Ariya也是採用這底盤。據這法國車廠所講，Megane eVision概念車採用踏實的60kWh電池組，支援最高130kW快速充電，不過暫時並未公佈一個電動車最重要的數字，就是續航距離。

電動馬達提供最大馬力217hp，峰值扭力300Nm，力量輸出至前輪，由靜止加速至100km/h只需要8秒。「用上市場上最薄身的電池，讓這車長4.21米的Megane eVision Concept有更闊落的車廂空間。」Groupe Renault的CEO Luca De Meo更說這概念車已經95%準備投產。

Megane eVision預定體積長4,210mm，闊1,800mm，高1,505mm，軸距2,700mm，比起主要對手Volkswagen的ID.3的車長4,262mm短一點，車高1,552mm亦低矮一點。新車最後的投產版本預定將會在下年於歐洲正式公開，會有不同電池組及電動馬達組合的型號供選購。

影片：https://www.youtube.com/watch?v=jlBkQZNtTLg

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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