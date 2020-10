英式英語｜英國10個難讀地名 伯明翰諾域治易讀錯 最長村莊名考起英國人

1. 伯明翰 Birmingham /ˈbɜːmɪŋəm/

伯明翰Birmingham有人會發出當中的h音,有的人不會。英國讀法普遍會放輕聲讀um /əm/,不發出h音。英國很多地方的名字是以「ham」結尾,除了Birmingham外,還有英超熱刺主場托定咸Tottenham /ˈtɒtənəm/ 和最古老職業球會的城市諾定咸Nottingham /ˈnɒtɪŋəm/。

2. 雷丁 Reading /ˈrɛdɪŋ/

雷丁Reading位於有「英格蘭矽谷」之稱的泰晤士谷,對科技人員求才若渴。雷丁距離英女王「屋企」溫莎城堡和「首相工廠」伊頓公學只有約半小時的車程。要注意雷丁的英文讀作 /ˈrɛdɪŋ/,跟「閲讀」的英文讀音 /ˈriːdɪŋ/ 不同。

3. 諾域治 Norwich /ˈnɒrɪtʃ/

諾域治Norwich的面積與九龍相約,但人口只有九龍的十五分之一。諾域治市集是英國最古老的市集之一。至於讀音,英國人普遍不發出Norwich中的w音,讀作 Nor-ich /ˈnɒrɪtʃ/。同樣跳過w輔音的地方還有格林威治Greenwich /ˌɡrenɪtʃ/。還要注意一點,很多香港朋友讀作Green-wich,但英國人一般讀作Gren-nich。

4. 告士打 Gloucester /ˈɡlɒstər/

告士打Gloucester位於英格蘭西南部,鄰近威爾斯。很多人會把Gloucester讀成三個音節Glos-es-ter,但是英國人只會讀成兩個音節Glos-ter。「-cesters」來自拉丁語的「castrum」,意思是要塞或是城鎮。

5. 比斯特 Bicester /ˈbistər/

牛津的比斯特購物村Bicester Designer Outlet可謂是香港人去英國旅行必遊熱點之一!跟Gloucester發音相近,只有兩個音節,而非三個。

6. 彼得堡 Peterborough /ˈpiːtərbərə/

彼得堡Peterborough是英格蘭東部劍橋郡的城市。Borough /ˈbʌrə/ 是自治市鎮的意思。單是倫敦已劃分為33個自治市鎮(borough)。另外相似的例子有愛丁堡Edinburgh /dɪnbərə/。愛丁堡是蘇格蘭的首都,也是英國僅次於倫敦的金融中心和旅遊城市。Burgh /ˈbʌrə/ 在蘇格蘭和英格蘭北部相等於borough。

7. 弗羅姆 Frome /ˈfruːm/

弗羅姆Frome曾經入選英國廣播公司十大最難讀的英國城市榜首。它能夠成為冠軍是因為太多人把它讀成Frome /frəʊm/,但是它應該讀作F-room。

8.蘭皮舍姆 Rampisham /ˈrænsəm/

蘭皮舍姆Rampisham是英格蘭南部的一個村莊,村莊座落在山谷中,被群山環繞,環境優美。很多英國人都會被Rampisham的串法「fake咗」。Rampisham是眾多英國不規則地方名字中的一個,當中的pi不發音,讀作「Ran-som」。

9. 伊尼斯布 Ynysybwl / ənɪsəˈbʊl /

Ynysybwl是威爾斯的一個村莊。很多英國人笑說除非擁有威爾斯血統,否則很難完全正確地讀出威爾斯的城鎮名字。Ynysybwl 當中沒有「a﹑e﹑i﹑o﹑u」,很多人也不知道從何讀起。Ynys在威爾斯語中有「島嶼」或「河岸」的意思。Ynysybwl一般看作Ynys-y-bwl,讀法是「An-is-abull」。

10. 蘭韋爾普爾古因吉爾戈格里惠爾恩德羅布爾蘭蒂西利奧戈戈戈赫Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

它是威爾斯的一個小村莊,擁有英國最長的地名。這個村莊一般被暱稱為Llanfairpwllgwyngyll、Llanfairpwll或Llanfair PG。在1800年代中期,這個村莊因為希望吸引遊客,一個修橋工人於是想出了把村莊的名字加長作為賣點,村莊立刻因此興旺起來。村莊名字的意思是「海峽巨浪和紅色洞穴中的聖泰西里奧教堂附近的在白色榛樹洞中的聖瑪莉教堂」(St Mary’s Church in the hollow of the white hazel near a rapid whirlpool and the Church of Saint Tysilio of the red cave)。當城鎮名字已直接包含了遊覽的路線時,為甚麼還要旅遊指南?

希望大家會覺得以上10個難讀的英國地方名字實用又有趣。

撰文、攝影:廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主,旅遊專欄作家,曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋,任職寄宿學校廚師,歡迎交流移居英國及背遊世界資訊!

編輯:洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!