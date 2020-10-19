露天風呂｜大媽祼浴懶理溪水多惡菌 專家提醒水蛭入鼻可引致流鼻血頭痛氣道阻塞

溪水含大量細菌、病毒或寄生蟲，包括沙門氏菌、大腸桿菌、肝炎病毒、阿米巴變形蟲等。

網上流傳馬鞍山大媽露天半祼浸浴的片段，引起網民熱議，成為全城熱話。在野外刷牙洗頭裸身浸浴，不只影響其他行山人士、破壞環境、引起衞生問題，而且溪水易受污染惡菌多，喝完分分鐘引致寄生蟲或水蛭入鼻入眼，嚴重可染上食腦蟲。

水蛭吸血後體積可變大9倍 可致氣道阻塞

內地有報道指，有人在山澗用溪水洗面，回家後覺得鼻塞，而且不斷流鼻血，情況維持了半個月都未有好轉。他之後到醫院求診，醫生檢查後發現其鼻腔有異樣，最終用鉗抽出長5厘米的水蛭。估計是洗面時水蛭經鼻孔進入鼻腔，吸附在鼻腔內吸血。

水蛭入鼻若情況嚴重，可引致頭痛、流鼻血、吞嚥困難、長期貧血等問題，水蛭除了在表皮上吸血外，也可經鼻及口鑽進鼻腔、食道、氣管及肺部，更甚是水蛭吸血後體積可變增大9倍，進入氣管可致氣道阻塞。多存在於溪水的水蛭，會依附在石底或植物上，隨時變形，體形可長可幼，容易在不為意的情況下吸入，後果可大可小。

飲用溪水有機會感染沙門氏菌、大腸桿菌 引發腸胃炎

腸胃肝臟科專科醫生吳昊表示，未經煮沸或消毒的溪水，直接飲用或接觸眼、口、鼻，都有機會感染細菌、病毒或寄生蟲，包括沙門氏菌、大腸桿菌、肝炎病毒、阿米巴變形蟲（又稱食腦蟲）等，可引發腸胃炎，出現腹瀉、腹痛及嘔吐等症狀。而感染風險則視乎溪水污染程度而異。據香港衞生防護中心的資料，水是散播細菌、病毒、寄生蟲及存在於環境中可危害健康物質的常見渠道。

為己為人，建議大家在行山時要自備水樽，避免直接飲用或以溪水洗面，而且要帶走垃圾，不要污染環境滋生細菌。雖然水蛭在香港比較罕見，不過市民去郊遊行山時都要格外留神。

撰文：鄭詩詠

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