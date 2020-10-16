新餐肉｜麥當勞聯乘Green Monday推出新餐肉系列 記者實試15mm餐肉有幾厚？

麥當勞又有新搞作，首度與Green Monday合作，即日起推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，以後大家早餐又多幾個選擇。

吃餐肉最怕就是薄得跟紙一樣，毫無口感，而新系列則採用麥當勞獨家供應的15mm厚切「OmniPork Luncheon新餐肉」，記者以iPhone XR作比較，可以看到新餐肉比iPhone XR更厚。

製作「OmniPork Luncheon新餐肉」時毋須落油煎煮，因為新餐肉本身已經有油份。另外，新餐肉膽固醇含量為0毫克，非基因改造，而它的熱量、飽和脂肪和鈉含量均比豬肉低，適合想吃light一點的人。

新系列的早晨套餐有4款，包括新餐肉蛋扭扭粉、新餐肉精選套餐、新餐肉珍寶套餐及新餐肉炒蛋堡。「新餐肉蛋扭扭粉」充滿茶餐廳風味，除了用上新餐肉外，湯底也是素湯底；而想早餐吃得豐富一點則可選擇「新餐肉精選套餐」，有新餐肉、炒滑蛋、鬆餅及薯餅；愛吃熱香餅的話可一試「新餐肉珍寶套餐」，內有新餐肉、熱香餅、炒滑蛋、鬆餅和薯餅，滿足每樣都想吃齊的人。

記者試吃後，覺得新餐肉的口感跟平日吃到的餐肉很相似，而吃起來較普通餐肉light一點，沒那麼鹹。而記者心水推介則是「新餐肉炒蛋堡」，剛煎好的厚切新餐肉配上嫩滑炒蛋，再加上鬆軟的麵包，整體十分配合，是一個不錯的早餐之選。

另外，15mm厚切新餐肉亦同時登陸McCafé，McCafé新推出「新餐肉蛋沙律意式飽」和「新餐肉碎蛋芝味多士」，這兩款是全日供應，若趕不及吃早晨套餐，也可以一試McCafé這兩款美食。

新系列的早晨套餐於麥當勞全線、早上11時前供應（但不包括海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、九龍站之麥當勞餐廳。）

記者：鄭煒霖

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！