小一面試｜熱門直資私立小學 常見5大面試題型一覽

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小一面試題目當然間間學校不同，但其實都是看小朋友的全面發展，所以如果抽絲剝繭來分析，是可以將他們歸類。小一入學面試培訓專家 Ms. Emma 將面試題型分為5大類，還分享各類過往常於哪些熱門直資私立小學出現，幫助家長們助子女好好迎戰！

5大類小一面試題型

1. 看圖表述 / 看圖說故事

不論在本年度或以往都是最熱門題型之一，大部分學校都採用看圖表述，希望觀察學生說話技巧，用詞表達及創作能力。當中看圖說故事還會有叫學生排序， 以助觀察學生邏輯思維。

常出此題型學校： 大部分學校也會有看圖表述題目，而陳守仁小學、英華小學， 聖士提反小學，也有機會要求小朋友用英語表達。

練習重點： 小朋友千萬不要只將圖畫上所有的物件說出來， 例如：只說「我看見有一個太陽有一個小男孩。」看一幅圖或開始講一個故事，也應該包括時、地、人、事件及事件發生的原因 。

2. 圖書分享

本年度因為疫情關係，很多學校轉為拍短片作為評核方法。圖書分享變得非常熱門， 最近的男拔萃書院面試短片，更要小朋友分享圖書當中喜愛的人物。

常出此題型學校： 男拔萃書院、英華小學、港大同學會小學、救恩小學等

訓練重點： 小朋友通常只顧分享故事內容，會將整個故事所有細節都表達出來。這樣一來會比較沉悶，二來亦不能夠在時間規限內完成分享。 小朋友應練習有組織地把故事的前題、重點及讀後感想表達出來。而在分享喜愛的人物當中，也應該多用形容詞及故事內的事例支持自己的看法。

3. 自我介紹 / 日常生活問題

別以為介紹自己便沒有難度，很多小朋友會講得太多、太遠，未能夠令老師留下印象。

而遇到日常生活問題，有些小朋友會非常誠實， 將應該講及不應該講的說話也全部說出來。

常出此題型學校： 所有要求拍面試短片及個別面試的學校均會提問。

訓練重點： 在製作小朋友portfolio (個人檔案) 時，最好讓小朋友參與其中，並從中商量及留意哪些部分是小朋友比較喜歡與人分享 。在日常生活中， 亦應盡量讓小朋友留意及分享自己下在家、在外、上課日及假期的不同感覺，好讓小朋友有更多回憶可以與老師分享。

4. 物件介紹

這個環節分為一些小朋友日常生活會接觸到的物件及一些小朋友較少見的物件。 若果是小朋友生活當中會用到的物件，小朋友就需要表達用途等內容。若果是小朋友從來沒有見過的物件，就要他們發揮想像， 盡量表達自己意見。

常出此題型學校： 王錦輝小學, 培僑小學, 聖保羅男女小學

訓練重點: 小朋友需要能夠將物件分類，例如物件是玩具、日常用品、食物等，然後講出最少三項關於用品的用途或外型設計的原因。 最後，亦可以道出究竟物件是在甚麼情況下使用。

5. 中英數學術題

雖然很多學校都說明，小一入學面試著重的不是學術題目，但是過去的經驗所看，學術題是從沒缺少的一環！每間學校都有獨特的學術要求，在面試題目中都會很清楚地呈現出來。

常出此題型學校： 所有直資、私立小學

訓練重點： 小朋友的學術水平不能一朝一夕變出來，家長要助子女循序漸進並有系統地把學術能力「提煉」。每間幼稚園的課程都有不同， 不能只以學校功課作為標準 。家長應參照每間心儀小學的網頁或從其他渠道了解學校展示的學術水平，以目標為本的心態作出計劃。

想了解更多熱門直資私立小學面試新趨勢及備戰攻略？Ms. Emma 將會於【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會詳盡分享。

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小一入學面試培訓專家 Ms. Emma

註冊心理輔導員，於各大中小學提供行為及情緒治療小組服務。曾留學英國及澳洲，具備八年小一入學面試培訓經驗，其學生更成功入讀聖保羅男女中學附屬小學及男女拔等家長心儀小學。

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