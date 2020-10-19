最後召集│研究指五分一港人有情緒問題 一click報名即可安坐家中 由精神科醫生心理學家與你評估及示範改善方法

參加健康蘋台網上FAN享會 自測精神健康學靜觀減壓

疫情期間要減少聚餐，沒得出外旅行，不開心，很正常。但悲觀或負面情緒不斷累積，如果不懂得釋放或紓緩，很易鬱到病，影響精神健康。

香港人有精神困擾並非一朝一夕，根據香港大學醫學院在今年初發表，跟進了十年的研究，每5名18歲或以上的香港，就有1個有情緒問題。患抑鬱症比例較2014年多5倍，出現創傷壓力症症狀（PSTD）亦較2015年多6倍。

到底是單純不開心？抑或已出現抑鬱症狀，需要由專家評估？健康蘋台於10月22日（星期四）晚上，舉行我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會。一經報名，就可安坐家中，唔使露面，由精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，與你評估情緒指數及示範靜觀方法，改善情緒。

直播期間，你可以即場向精神科專科醫生或臨床心理學家提出疑問，了解自己的精神健康狀態。活動之後，亦可於的網上分享區留言，精神科專科醫生張漢奇醫生及臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣會繼續為你解答。

如果想進一步了靜觀教學，報了名參加【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會之「壹會員」，更可以半價（HK$250）參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，跟導師學習更多不同的靜觀方法，改善心境思維，名額30人，先報先得，額滿即止。

我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會

壹會員專享

日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者及導師：

精神科專科醫生 張漢奇

臨床心理學家及靜觀導師 吳崇欣

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；以及以半價$250參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，詳情請參閱報名內容。）

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 情緒指數網上評估方法

⦁ 情緒病個案分享，包括成因、影響及治療方案

⦁ 靜觀示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：方富銓

攝影：潘志恆、伍永健

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