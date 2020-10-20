豹紋守宮｜檸檬霜天生全身覆蓋癌細胞 商家為賺錢繁殖缺陷基因

檸檬霜豹紋守宮天生患癌 切除腫瘤也未必能痊癒如同等死

豹紋守宮是不少爬蟲友的愛寵，當中部份愛好者會追求不同的顏色及基因。不過近年就有發現指，檸檬霜基因豹紋守宮體內所帶有的彩虹色素會令牠們全身佈滿隱性癌細胞，終生只能在痛苦中度過。

香港兩棲及爬蟲協會於上月27日（星期日）發現有人遺棄一隻檸檬霜豹紋守宮於中心門外，由領養及動物福利部義工黃朗研（Victor）接收後命名為「檸樂」。檸樂當時身體上可見有多個小顆粒，腹部亦已有明顯腫脹，其後更於12小時內極速惡化，於是被緊急送往獸醫院求診。Victor憶述獸醫在診症後解釋兩種處理方法：「如果牠的腫瘤內全都是膿就可嘗試進行手術，但是如果裏面涉及其他組織或纖維便不適合切除，因為切除反使牠身體內被挖掉一大個洞，會建議安樂死。」獸醫在詳細檢查決定為檸樂進行切除，但檸樂最終仍在手術兩小時後失去心跳並宣告不治，其後化驗亦證實從檸樂體內取出的組織為癌細胞。

檸檬霜豹紋守宮的主要底色同樣是黃色，但卻比正常的較淺色。Victor解釋指有文章顯示這種基因大約在2013年發現，自2015年左右開始較多人飼養並在市面流行。不過其後有發現，這種豹紋守宮其實天生全身都被癌細胞所覆蓋：「牠有如此鮮艷的體色其實是受腫瘤細胞影響，那種細胞叫做『彩虹色素細胞』。牠們在出生時先天皮膚結構已經較差，會比較粗糙或透氣度欠佳。而只要當惡性腫瘤出現，癌細胞會經由淋巴或循環系統運送至全身。除了長在皮膚，也有可能會出現在其他內臟如生殖器官，所以即使切除亦未必可以痊癒，整輩子都在受折磨。」Victor又形容過程猶如等死，等待腫瘤變得越來越大、爆開、整個缸都是血，然後死亡。

部份愛好者會追求不同體色及基因的爬蟲動物，因此在有求必有供的情況下，香港仍有商家從外國進口或自行繁殖檸檬霜豹紋守宮。一般豹紋守宮的售價約為200元，而檸檬霜豹紋守宮的價錢則稍高，大約400至800元不等。Victor表示雖然近年有些商家知道檸檬霜豹紋守宮患癌問題後已不再出售，但相信要是飼養者有意購買的話亦不難找到：「其實近年我們都留意到多了人繁殖動物然後售賣，但當然也有些是從外地引入動物作買賣。其實就是因為牠的身價上有價值，於是就會去繁殖牠們。一隻生一隻，他們就可以從中賺取利潤。就算這種基因是有缺陷也好，他們也會照樣繁殖。」

除了檸檬霜之外，亦有其他基因遭惡意繁殖，而白化基因便是其中之一。Victor現時在家中收養的一隻豹紋守宮「西米露」便是患有白化病。「因為白化基因予人的感覺不太致命，所以有些人會偏向繁殖白化的基因，但我覺得白化基因也是個缺陷。當動物如果有白化症的時候，眼睛內的脈絡膜就會缺少色素，無法吸光，令牠們對光非常敏感。」而這些病症亦對動物的生活有一定程度的影響，Victor舉例指，西米露起初入屋之時同樣對光很敏感，即使是正常的燈光已經會令牠感覺辛苦，會把眼睛合起來，像是盲了似的走動。不過幸好西米露現時已慢慢適應，但太強的燈光仍然會令牠不適。

Victor有感檸樂和西米露的不幸源於玩家對基因的追求，希望市民可以領養代替購買：「其實沒有買賣就沒有傷害，不斷追求基因的時候或會令繁殖商研究了一些新的基因出來。那些基因可能天生有缺陷，說不定可能會比皮膚癌更嚴重、比檸樂更嚴重。因此不應該去購買，也不應該刻意去繁殖某些基因。」此外，兩爬協會現時每天都會收到不同的棄養求助，當中包括巴西龜、豹龜、陸龜等等，更有些人會把動物直接放於中心門外。Victor指以此方式被遺棄的動物大多患有重病：「以檸樂來說，牠的醫療費有一定程度的開支。但是我覺得既然你飼養了，就應該要知道動物是會生病，生病了就應該要看醫生，人也是一樣。」希望市民珍惜動物的性命，做一個盡責的主人。

記者：黃藹婷

攝影：伍慶泉

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！