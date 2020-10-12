Facial｜睡姿可令人「走樣」 立即報名學小顏術美容自救 跟中醫自按穴位瘦臉美容護膚變靚啲

跟中醫學美容瘦臉護膚保濕美白技巧 立即參加健康蘋台網上FAN享會

每逢秋冬季節，乾燥天氣總為大家帶來喉嚨不適，皮膚乾燥等問題。為了幫大家解決相關煩腦，由內靚到外，健康蘋台將於10月29日（星期四）晚上舉行【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會，屆時註冊中醫楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的註冊中醫團隊，會示範徒手改善臉部塑型美容瘦面護膚保濕美白效果的小顏術，教大家自製中醫面膜及烹調秋天護膚湯水，同時中醫師更即場解答參加者的網上提問。現凡報名更可獲贈秋天護膚湯包及中藥護膚面膜藥粉材料各一份，人人有份。

提到美容及瘦面，大家可能會想到去美容院做facial、做激光或打針之類的方法，但又有沒有想過原來只靠一雙手，亦能達到美容瘦面護膚保濕美白效果。註冊中醫楊澤琪指出，人會隨着習慣或偏好，如睡覺的姿勢，導致臉型不平衡的問題，小顏術就是一個無痛和無侵入性的方法，透過徒手按壓穴位以達到臉部塑型的效果。二十至四十五歲的人士做就最適合，女士可能會擔心經期時按摩會疏通經絡，增加月經量，但其實只按臉部就毋須擔心，楊醫師解釋：「女性可能經期的時候因為大部份血液在子宮的位置，導致臉部血液不足，面色會較蒼白 ，不斷刺激及按壓它 ，反而會有一個正面的效果。」

天氣乾燥 靠外敷內用改善乾燥肌膚

中醫的美容原理，有別西方的醫學美容方法，因為中醫是以整體健康為基礎。楊醫師稱，版於五臟與皮膚息息相關，所以會根據氣候、地理環境和體質去調節不同的食療和護膚方法，只要五臟與陰陽是平衡的，皮膚就會紅潤。因此，中醫會用外敷內用的方法，透過面膜和湯水令到皮膚得到改善。面膜主要分四大作用，包括：消炎、美白去斑、緊緻和保濕，根據不同季節、氣候和人體體質去決定使用哪款功效的面膜。至於有護膚功效的湯水材料，一般都會包括南杏、麥冬、無花果及熟地等 。楊醫師同時推介比較滋潤的木瓜雪耳糖水，而食物方面就建議進食清熱生津和潤燥的楊桃，另外即將迎來冬季，他提醒及早補腎是非常重要，而具滋潤補腎的海參就最適合不過。

【中醫美容護膚工作坊】健康蘋台網上FAN享會

會員專享

日期：2020年10月29日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者：註冊中醫 楊澤琪及卓爾中醫綜合治療中心的香港註冊中醫團隊

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送電子教材，內含小顏術及中藥護膚面膜示範教學短片，以及中醫美容護膚禮品。）

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 示範烹調秋天護膚湯水

⦁ 中藥護膚面膜示範教學

⦁ 小顏術示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：馮思穎

攝影：伍慶泉、蕭志南

瀏覽更多果籽即將舉辦的活動，立即報名！

由去年社會運動至今，香港人要強行認同各種不公義和荒謬的「事實」。面對疫情來襲，我們又要重新適應學習、工作和生活等方式。你開心過嗎？ 健康蘋台主辦我要正能量 【抗壓X 靜觀教學】網上FAN享會，精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，屆時會與大家同步進行情緒指數初步評估，分享情緒病患者成因及治療過程，並會介紹及示範靜觀方法，改善情緒，參加者亦可在直播期間及之後的網上分享區向講者提出疑問，互相支持，走出困境。（了解更多活動詳情）

日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm （按此報名）

名額：100人

收費：壹會員$250 / 位 （獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；及以半價參加「靜觀體驗工作坊」）

根據研究顯示，兩成1歲以上的狗隻，會因恆常跑跳或意外而出現不同程度的關節問題。學習正確的按摩手法，有助減輕狗狗肌肉及關節的壓力，促進其淋巴和血液系統循環。親密的按摩，更可改善狗狗的緊張情緒和增進人狗的感情。工作坊請來有12年經驗的資深寵物按摩治療師李意鳴（Ada），透過理論講解、示範及實習環節，讓你掌握犬隻的身體結構、肌肉分佈、血液及淋巴系統循環等專業知識，學習犬隻按摩的手法及技巧。（了解更多活動詳情）

日期：2020年10月26日（星期一）

時間：晚上7時至10時（按此報名）

導師：Pet Space西貢獸醫醫院駐院動物按摩治療師李意鳴

收費：早鳥優惠 HK$350（優惠價只限10月17至21日止)；HK$450（原價HK$980）

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