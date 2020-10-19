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英國疫情｜從武肺看「貧富懸殊」 公立學校無錢抗疫 私校為新生做檢測 全體師生有智能手帶

5分鐘前
英國疫情再爆發，公校與私校在佩戴口罩問題上及其他防疫措均令家長重新思量未來孩子升學的方向。（圖：Rossall School）

英國疫情嚴峻，家長們最關心在學校可否戴口罩，而我的兩位小朋友都是就讀公立學校（state school），學校聽話地跟足英國政府指引——哥哥那間小學「冇話唔畀」，但全校只得幾個亞洲小朋友戴口罩上課；妹妹那間幼兒園，更是「唔畀」戴口罩或face covering。即使筆者努力向學校爭取，仍是無功而還。疫情帶出了佩戴口罩的分歧外，更讓筆者深切感受到公立學校的資源緊絀。

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筆者非常感激我們的學校，其實已經盡全力加強防疫措施，但開學不夠兩個月，校方已告急，發信表示資源短缺，希望家長捐贈消毒洗手液。剛開學時，校方會直接發信籌款，此外，學校還會用不同渠道向家長募捐，如與其他機構合作，提供「為小朋友校內的畫作製作成聖誕卡」的收費服務，部份收益將捐助學校，可見公立學校所面對的資源緊絀及財政壓力。

相反，英國私校（independent school）無論政策或資源上較有優勢。就以今次抗疫措施為例，Boarding Schools' Association（寄宿學校聯會）所制訂的新冠肺炎防疫約章（BSA Covid-Safe Charter）獲得了不少私校支持，其內容包括：容許學生在校園佩戴口罩、嚴格執行體溫檢查及社交距離、向全體教職員提供個人防護裝備、為有症狀的學生提供隔離地方等等。

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有些私校更在約章之上加碼，例如位於英國西北面的Rossall School，就為全體師生提供智能手帶（Track and Trace Bracelet），可追蹤確診師生在近至過去10分鐘內曾接觸的人士；校方更與檢測機構合作提供新冠肺炎檢測，為所有重返校園的同學或剛到埗的新生在校內進行檢測。該檢測機構已獲ISO15189認證，即已經符合港府對英國抵港人士須持有效「新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明」的入境要求。單在抗疫措施的政策及資源，私立學校與公立學校即高下立見。

英國私立學校逾9成是本地生

全英國擁有1,374間私立學校會員的私立學校協會（Independent Schools Council，ISC）在2020年的報告指出，其成員學校的學生當中，海外留學生只佔5.5%（少於3萬人），即是超過9成都是英國本地學生。何解當地人有免費教育不去選擇，寧願多花錢也要入讀私校呢？筆者開始重新思考公立學校與私立學校的「性價比」，下次與大家分享。

撰文：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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