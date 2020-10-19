英國疫情｜從武肺看「貧富懸殊」 公立學校無錢抗疫 私校為新生做檢測 全體師生有智能手帶

英國疫情嚴峻，家長們最關心在學校可否戴口罩，而我的兩位小朋友都是就讀公立學校（state school），學校聽話地跟足英國政府指引——哥哥那間小學「冇話唔畀」，但全校只得幾個亞洲小朋友戴口罩上課；妹妹那間幼兒園，更是「唔畀」戴口罩或face covering。即使筆者努力向學校爭取，仍是無功而還。疫情帶出了佩戴口罩的分歧外，更讓筆者深切感受到公立學校的資源緊絀。

筆者非常感激我們的學校，其實已經盡全力加強防疫措施，但開學不夠兩個月，校方已告急，發信表示資源短缺，希望家長捐贈消毒洗手液。剛開學時，校方會直接發信籌款，此外，學校還會用不同渠道向家長募捐，如與其他機構合作，提供「為小朋友校內的畫作製作成聖誕卡」的收費服務，部份收益將捐助學校，可見公立學校所面對的資源緊絀及財政壓力。

相反，英國私校（independent school）無論政策或資源上較有優勢。就以今次抗疫措施為例，Boarding Schools' Association（寄宿學校聯會）所制訂的新冠肺炎防疫約章（BSA Covid-Safe Charter）獲得了不少私校支持，其內容包括：容許學生在校園佩戴口罩、嚴格執行體溫檢查及社交距離、向全體教職員提供個人防護裝備、為有症狀的學生提供隔離地方等等。

有些私校更在約章之上加碼，例如位於英國西北面的Rossall School，就為全體師生提供智能手帶（Track and Trace Bracelet），可追蹤確診師生在近至過去10分鐘內曾接觸的人士；校方更與檢測機構合作提供新冠肺炎檢測，為所有重返校園的同學或剛到埗的新生在校內進行檢測。該檢測機構已獲ISO15189認證，即已經符合港府對英國抵港人士須持有效「新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明」的入境要求。單在抗疫措施的政策及資源，私立學校與公立學校即高下立見。

英國私立學校逾9成是本地生

全英國擁有1,374間私立學校會員的私立學校協會（Independent Schools Council，ISC）在2020年的報告指出，其成員學校的學生當中，海外留學生只佔5.5%（少於3萬人），即是超過9成都是英國本地學生。何解當地人有免費教育不去選擇，寧願多花錢也要入讀私校呢？筆者開始重新思考公立學校與私立學校的「性價比」，下次與大家分享。

撰文：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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