野生動物｜山獅媽媽張牙舞爪追趕 行山男被迫恐怖對決6分鐘

美國男子誤將幼獅當作小貓 惹怒山獅媽媽威嚇驅趕

美國猶他州一名26歲男子Kyle Burgess，在上周六一如往常，到他熟悉的山區健行，但沒想到在這期間遇到一隻山獅媽媽，山獅媽媽更一路張牙舞爪、拔山倒樹追來，導致Burgess被迫與山獅媽媽對決整整6分鐘，當時的Burgess快被嚇死。

據美國《abc新聞台》報道，Burgess表示當時他一如往常到熟悉的山區健行，期間他碰到可愛的小野貓，並拿出手機拍攝。但之後忽有一隻龐然大物，拔山倒樹而來，這時Burgess一驚，發現眼前竟然是一頭成年山獅，隨後就上演人與山獅的恐怖對決。原來Burgess碰到的「小野貓」，其實是山獅寶寶，山獅媽媽驚覺寶寶遭到Burgess褻玩與拍攝，啟動防衞機制，當下對Burgess進行驅趕的行動。

隨後Burgess就陷入驚悚的6分鐘，Burgess雖然撤退離場，但山獅媽媽一路尾隨，期間更多次張牙舞爪，對Burgess威嚇，影片中也聽見Burgess直呼：「太恐怖了，我的心臟要剉起來了，這真的不好玩。」Burgess也不斷對着山獅媽媽高喊：「快給我離開，快回到你寶寶身邊。」雖然Burgess對山獅媽媽進行「心戰喊話」，但山獅媽媽依舊不鬆懈，持續緊跟Burgess，並不斷持續張牙舞爪威脅Burgess。6分鐘後，Burgess朝山獅媽媽丟了石頭，這時山獅媽媽才被嚇到，立刻逃回去，也讓Burgess終於可以鬆了一口氣。

Burgess回憶稱，他與山獅媽媽的距離僅約1公尺而已，當時真的讓他快嚇死。幸好最後結局圓滿，無論是Burgess還是山獅媽媽，都沒有一方有受傷。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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