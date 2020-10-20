發炎│念珠菌增生可致舌炎 免疫系統減弱提高口腔真菌感染風險

控制不良的糖尿病或致口腔真菌感染 舌頭中間有白斑會流血

有些病人感到舌頭灼熱疼痛、味道古怪，甚至長了白斑或潰瘍來求診，他們也擔心自己會否患上癌症。上星期一位中年女士來到我的診症室，她表示舌頭正中間長了一白塊，無法弄掉，有時也感覺鹹鹹的，擔心自己發生甚麼事，雖然她已看過醫生、配過藥，但數星期仍未治癒。

她患上的是正中菱形舌炎（median rhomboid glossitis），是口腔真菌感染的一種，不太常見但是偶爾也會發生。一般而言，患者舌頭正中間會呈現一塊菱形狀的紅色或白斑增生，有時也會有深紅色的周邊。大部份患者也不會感到不適，但有時候他們會感覺到灼熱疼痛，甚至流血、味覺有變等等。口腔的真菌感染，主要是念珠菌增生而引致，其實每個人口腔裏也有這種真菌，但當抵抗力降低的時候，真菌數量增加，便會引致臨床症狀，例如糖尿病、免疫系統毛病，或患者正在服用一些降低免疫系統能力的藥物，也有可能引致口腔真菌感染。其他情況例如佩戴活動假牙、口腔衛生欠佳，或長期服用抗生素，令口腔細菌數量減少從而真菌增生，也是口腔真菌感染的原因之一。

一般情況而言，醫生會給予病人抗真菌藥物，常用的包括有滴劑，但如果感染嚴重的話，便可能要服用抗真菌藥物。大部份病人會在一到兩星期慢慢轉好，但如果情況持續惡化，我們便要看看有否其他身體系統性的毛病引致，有時候還要考慮切片化驗去排除其他的病症。

正宗菱形舌炎是一種良性感染，一般不會傳染，口腔頜面外科醫生經過臨床判斷及有關化驗後，如果診斷為口腔真菌感染，不用太擔心，只要保持口腔清潔、常常喝水，對症下藥，一般便會很快痊癒。

撰文：香港口腔頜面外科學會卸任會長劉思樂醫生

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