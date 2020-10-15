芝士腸｜一條芝士腸等於半茶匙油 日食5條增患大腸癌機會 想冇咁肥宜選粟米腸

芝士腸是很多人打邊爐和BBQ時的必吃，原來一條芝士腸等於半茶匙油， 吃10條就等於攝取了二十多克脂肪，絕對是邪惡食物。

天氣開始涼，又到了BBQ和打邊爐的季節，說到必備的食物，香腸一定少不得，芝士腸就更加美味，今次《消費籽南》就說說芝士腸。

金妹牌脆皮芝士腸，相信大家都吃慣吃熟，但你知不知是中國製的？最近有網民指有一款波蘭製的Prime Food牌芝士腸比金妹牌好吃得多，而且價錢更便宜。

看看兩者成份，當然有豬肉和芝士，金妹牌沒有寫用甚麼芝士，而Prime Food就說明是用車打芝士。兩款腸的其他成份還有鹽、大豆蛋白、穩定劑、 調味劑等，當然也有加工肉一定有的防腐劑E250，即是亞硝酸鹽。家營營養中心註冊營養師黃鶯指，亞硝酸鹽可以令腸仔保持粉紅色，不過這種物質消化後有機會變亞硝胺，是致癌物質，會增加患癌風險。金妹牌還有用到增味劑E621，即是味精，雖然都是安全使用，但對味精敏感人士來說，吃完可能會口渴、頭痛、心跳加速，甚至反胃。

雖然都知這些加工食物一定是不健康，但間中吃一次半次應該問題不大，想再仔細了解兩款芝士腸的分別，就要看營養標籤。Prime Food芝士腸雖然是高脂食物，但鈉含量每100克只有600毫克，根據香港標準，每100克食物鈉含量多於600毫克才算高鈉食物，Prime Food算是剛剛砸界，但金妹牌的鈉含量則有784毫克，相對較高，算高鈉食物。

蛋白質方面，以每100克肉計（大約10條芝士腸），Prime Food和金妹牌的含量分別床116克和13.9克。Prime Food的脂肪和飽和脂肪含量分別為22克和8.8克，金妹牌則分別為29克和14克，比前者高得多，而且金妹牌有使用味精，所以兩者相比的話，金妹的營養價值會較低。

根據世衞指出，加工食物，包括香腸都是一級致癌物，每天吃50克，會令患上大腸癌機會增加18%。50克是多少呢？其實只大約等於1.5條廚師腸或5條芝士腸，其實很容易超標。另外，腸仔的油份亦很高，普通一條雞肉腸，大約有30克重，但已經有至少1至1.5茶匙油，芝士腸一條10克重，則有接近半茶匙油，營養師建議打邊爐時不要吃多過一條廚師腸或兩條芝士腸。

不過，打邊爐又怎會只吃一條半條？BBQ就更加不用說，很容易吃下一條又一條，豈不是肥爆？除了芝士腸和雞肉腸，市面上還有蜜糖腸、雞尾腸等，其實有哪一款沒那麼肥？很多人以為芝士腸會比較肥，但其實任何一款香腸都是高脂高鈉，根本沒有一款是比較優勝和健康。市面上香腸的選擇很多，一般每100克都至少有15至30克脂肪，以及600至1,000毫克鈉含量。營養師指，其實芝士本身都有蛋白質和脂肪，並非影響香腸脂肪含量的最大因素，反而豬肉的肥瘦程度會有較大影響，不少香腸製作過程都會用上肥肉或加動物脂肪，脂肪當然也較高。

不過香腸的味道和口感真的很難找其他食物代替，如果真的想吃，就要識得揀，盡量選擇脂肪、飽和脂肪和鈉含量較低的，市面上有香腸每100克只得少於20克脂肪，或鈉含量只得600至700毫克，這都是較好的選擇。另外，坊間也有一些粟米腸，脂肪和飽和脂肪含量大約只有4克和2克，都比蜜糖腸及芝士腸低得多。加工肉來說，腸仔幾乎是最差的一款，真的鍾情加工肉的話，不如改吃沒有餡的丸類，例如白色魚蛋、牛丸、墨丸，脂肪比例飽和脂肪都比香腸少，想更加健康，營養師就建議大家選擇新鮮肉（較瘦的部位）或海鮮，就吃得健康又放心。

想知道兩款芝士腸味道如何？是否如網民所說有很大分別？睇片啦。

記者：黃子配

攝影：周芝瑩、張志孟

編輯：鄒仲安

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