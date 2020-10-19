汽水罐｜圓柱體設計有學問 最易生產兼慳運輸成本 弧形底部卸力有助減壓防爆罐

汽水就飲得多，但有否想過為甚麼汽水罐是圓柱體？圓柱體既可以節省運輸成本，特別的密封設計更可防止罐內飲品受污染，鋁罐的設計其實有很多學問。

為何鋁罐的形狀是圓柱體呢？先從鋁罐的形狀說起。其實盛載加壓飲料的最佳結構是球體，因為球體使用的材料最少，而且沒有任何薄弱點，令罐不容易破裂。不過，球體形的罐有兩個缺點：第一是它會在桌子上滾動；第二是球體形的容器的裝箱率只得74％，即代表如果將球體形的容器放入盒，只能使用74％的空間，對物流成本來說不是太有利。

如果改用長方體的容器，因為具有100％的裝箱率，在物流方面就最有效。不過，長方體的邊緣很鋒利，不僅會令容器難以飲用，而且還會成為容器的薄弱點，在盛載加壓飲料時可能會破裂。

這時候，圓柱體就可以發揮它的作用，圓柱體具有91％裝箱率，而且邊緣位不鋒利，結合了長方體和球體形的容器的優點。另外，到目前為止，在上述3種選擇中，圓柱鋁罐是最容易生產的。

鋁罐底部的結構

鋁罐底部結構是圓頂狀，呈弧形的，如果將罐切成兩半，我們可以看到它的結構是拱形。眾所周知，拱形結構在興建橋樑和大型結構時很常用，因為它們可以支撐很大的重量。鋁罐也不例外，因為罐內的液體被加壓，罐的底部須要承受很大壓力，所以弧形的底部會將向下的方向力，分散為沿弧形指向的側向力，通過這種設計，鋁罐可以大大節省用於製造底部的材料。

雙重接縫的巧妙設計

製造商將液體倒入罐後，就會將蓋子放在罐的頂部，密封容器。在以前，蓋和罐會焊接在一起密封，不過這樣做可能會令到飲品受到污染。所以現今的生產商會用「雙縫」設計，通過捲曲蓋和罐的邊緣，將它們壓在一起，做到密封狀態。這種閉合罐的方法既快速又簡單，但在細節和精密度上須要非常準確，有少許誤差都可能會導致密封失效。在捲曲邊緣的頂部，接縫內部會被注入液體，進一步防止氣體因為高壓而從容器中溢出。

壓力和罐壁

在罐中充滿加壓飲料後，飲料中的氣體會產生約30psi或兩個大氣壓，汽水的壓力其實是來自飲料中的二氧化碳，但非碳酸飲料的壓力則是來自製造商將氮氣泵入飲料中。那為甚麼我們還要將鋁罐入面的飲料加壓呢？如果你嘗試按壓未打開的鋁罐，堅固的鋁罐是不容易彎曲的；但如果按壓打開了的鋁罐，鋁罐就會很容易凹陷。這是因為飲料的高壓均等地向外推動，使罐壁保持張力，從而形成薄而堅固的罐壁。

加壓的鋁罐可以輕鬆支撐普通成年人的體重，這些特點會令到運輸鋁罐時更方便，可以將鋁罐叠高，而不用擔心產品凹陷或損壞。

現代化的易拉環

當我們打開鋁罐時，一定要利用易拉環，其實易拉環還擔當多個角色。首先，易拉環的作用類似第二槓桿，將鉚釘抬高。然後，當開口的邊緣釋放壓力時，易拉環就像蹺蹺板一樣充當第一槓桿，將開口向下壓並打開鋁罐。

你是否沒想過一個汽水罐都有如此多學問呢？

參考資料：engineerguy. (2015, April 14). The Ingenious Design of the Aluminum Beverage Can [Video]. Youtube. https://youtu.be/hUhisi2FBuw

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！