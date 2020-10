汽水罐｜圓柱體設計有學問 最易生產兼慳運輸成本 弧形底部卸力有助減壓防爆罐

汽水就飲得多,但有否想過為甚麼汽水罐是圓柱體?圓柱體既可以節省運輸成本,特別的密封設計更可防止罐內飲品受污染,鋁罐的設計其實有很多學問。

為何鋁罐的形狀是圓柱體呢?先從鋁罐的形狀說起。其實盛載加壓飲料的最佳結構是球體,因為球體使用的材料最少,而且沒有任何薄弱點,令罐不容易破裂。不過,球體形的罐有兩個缺點:第一是它會在桌子上滾動;第二是球體形的容器的裝箱率只得74%,即代表如果將球體形的容器放入盒,只能使用74%的空間,對物流成本來說不是太有利。

如果改用長方體的容器,因為具有100%的裝箱率,在物流方面就最有效。不過,長方體的邊緣很鋒利,不僅會令容器難以飲用,而且還會成為容器的薄弱點,在盛載加壓飲料時可能會破裂。

這時候,圓柱體就可以發揮它的作用,圓柱體具有91%裝箱率,而且邊緣位不鋒利,結合了長方體和球體形的容器的優點。另外,到目前為止,在上述3種選擇中,圓柱鋁罐是最容易生產的。

鋁罐底部的結構

鋁罐底部結構是圓頂狀,呈弧形的,如果將罐切成兩半,我們可以看到它的結構是拱形。眾所周知,拱形結構在興建橋樑和大型結構時很常用,因為它們可以支撐很大的重量。鋁罐也不例外,因為罐內的液體被加壓,罐的底部須要承受很大壓力,所以弧形的底部會將向下的方向力,分散為沿弧形指向的側向力,通過這種設計,鋁罐可以大大節省用於製造底部的材料。

雙重接縫的巧妙設計

製造商將液體倒入罐後,就會將蓋子放在罐的頂部,密封容器。在以前,蓋和罐會焊接在一起密封,不過這樣做可能會令到飲品受到污染。所以現今的生產商會用「雙縫」設計,通過捲曲蓋和罐的邊緣,將它們壓在一起,做到密封狀態。這種閉合罐的方法既快速又簡單,但在細節和精密度上須要非常準確,有少許誤差都可能會導致密封失效。在捲曲邊緣的頂部,接縫內部會被注入液體,進一步防止氣體因為高壓而從容器中溢出。

壓力和罐壁

在罐中充滿加壓飲料後,飲料中的氣體會產生約30psi或兩個大氣壓,汽水的壓力其實是來自飲料中的二氧化碳,但非碳酸飲料的壓力則是來自製造商將氮氣泵入飲料中。那為甚麼我們還要將鋁罐入面的飲料加壓呢?如果你嘗試按壓未打開的鋁罐,堅固的鋁罐是不容易彎曲的;但如果按壓打開了的鋁罐,鋁罐就會很容易凹陷。這是因為飲料的高壓均等地向外推動,使罐壁保持張力,從而形成薄而堅固的罐壁。

加壓的鋁罐可以輕鬆支撐普通成年人的體重,這些特點會令到運輸鋁罐時更方便,可以將鋁罐叠高,而不用擔心產品凹陷或損壞。

現代化的易拉環

當我們打開鋁罐時,一定要利用易拉環,其實易拉環還擔當多個角色。首先,易拉環的作用類似第二槓桿,將鉚釘抬高。然後,當開口的邊緣釋放壓力時,易拉環就像蹺蹺板一樣充當第一槓桿,將開口向下壓並打開鋁罐。

你是否沒想過一個汽水罐都有如此多學問呢?

參考資料:engineerguy. (2015, April 14). The Ingenious Design of the Aluminum Beverage Can [Video]. Youtube. https://youtu.be/hUhisi2FBuw

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!