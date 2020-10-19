行山眾樂樂｜吹出風和泥的聲音 陶笛老師帶學生廢墟演奏反戰歌 「最正蝴蝶有共鳴」

「陶笛本身是用泥土製成，單純是風吹進去，那就是風及大地的聲音。所以在大自然吹奏，伴着風聲，樹聲，或者小動物的聲音，音樂的意境會更好。」喜歡山，喜歡大自然，喜歡陶笛。現時香港只得四位考獲專業資格的陶笛老師，原樂天（Sunny）是其中一人。

2003年大學畢業後，Sunny本來繼承父業，幫忙爸爸打理化工原料公司的業務。幾年後終於按捺不住，「陰啲陰啲」發展自己的陶笛教學事業，「父母本身都有微言啦，但我少少少少咁，讓他們看到成績，後來才成功轉行。」

當時香港考獲證書的陶笛老師只得三個，只有他全身投入陶笛，將它帶到學校推廣。其實在香港能考到的樂器證書很有限，未有陶笛考試前，他以為要教班，怎都要有多幾張證書傍身，就先報考海外的牧童笛證書。那時香港連考牧童笛要用的樂譜都買不到，還要在海外訂購，非常轉折。然而當校長及家長看到陶笛外形細細，最便宜的塑膠笛才一百元起，入門容易音色又好聽，很多人都接受了，許多學校都將陶笛納入為課外音樂教程裏。

逃離音樂室 小鳥蝴蝶翩翩起舞

更特別的是，他不只待在音樂室上課，還會配合歌曲內容，帶同學去廢墟、碉堡、練習宮崎駿動畫《飛天紅豬俠》片尾曲《偶爾也說說昔日吧》等反戰的歌曲，「我們去香港戰時的遺址，認識香港的過去。雖然香港現在算是和平，但曾經歷戰事，有人為我們起城牆、碉堡阻擋外敵。我們吹《飛天紅豬俠》片尾曲，都是反戰的歌曲。」

從來，讀萬卷書不如行萬里路，雖然老土，但他還是覺得，「當看到建築物建在山上，現在又變成一片頹垣敗瓦，真的能感受戰爭的情況。雖然你們未必覺得動盪，但現在香港一直發生好多事情。」

艷陽下，走在又窄又暗的石屋與走廊，石屋滴水，蚊蟲咬腳，他們去金山碉堡那次還有蝙蝠飛過，回想起來開心興奮緊張刺激，但要他們在那裏多待一兩晚，肯定不願。

明明在冷氣課室內，上一兩小時的音樂課省時快捷，偏偏要上山下海，身水身汗就練習一兩首曲，係咪玩大咗？Sunny笑得不好意思，「其實係我自己，都唔太鍾意留喺課室、音樂室練歌。」他們說在大埔單車公園吹奏時，惹來小鳥聚集伴奏；在摩星嶺炮台，引來一兩對蝴蝶在他們頭上飛舞，或在腳邊追逐。是巧合還是受音頻影響，我們不知道，但樹影下微風吹拂，有風，有蝶，有鳥鳴，整個感受都不一樣。

今年十六歲的吳卓希，由四年級開始在學校跟Sunny學吹笛至現在中四，由原本對陶笛無感覺，嫌手中那個十二孔膠笛像件玩具，不似管樂、小提琴般看上去認真專業， 到現時跟Sunny一樣，手執青花瓷陶笛，天天都要吹奏一曲，無笛不歡，「第一天去上課時還遲到，但在YouTube看到原Sir演奏自行remix的《 Winter》覺得好勁啊！才立下決心繼續練。」今年八月，他還在全國陶笛之星大賽，以超勁的《Canon in D Rock》，得到少年B組的金獎。

山泥路難行 每行一步離終點越近

而這支笛，對十二歲的阿凱而言，更有不同意義。他學陶笛才兩年，摩星嶺上，拿着地圖幫大家認路看位置，協助同學走崎嶇的山路，像個小隊長。他家環境不算太富裕，爸爸忙工作，媽媽患癌休養，「哥哥好懶唔鍾意出街。我好少時間可以出去玩。」只要有時間，Sunny就帶上他上山下海吹笛，他們互拍片段擺上YouTube。有時是坐獨木舟探海蝕洞，有時與同學爬上千絲瀑上演奏《賽馬》，最遠一次，他們跟行山教練，來回八小時走到蓮麻坑一個舊礦洞吹笛。礦洞裏也像個大陶笛，風吹過傳來嗚嗚聲，笛音在洞裏迴盪，神秘又空靈。「每次都好興奮期待。記得第一天是行獅子山的，他（黎子謙）還走到腳軟啊！哈哈哈！」

平日教班，周六日就帶同學們上山下海，Sunny豈不沒有時間陪太太及女兒？他有點愧疚又有點理所當然，「教育本來就這樣啊，音樂本身是影響生命的藝術。」他續說：「像阿凱，他讀書有點小聰明，但就好易放棄。我們行山泥路好難行，或者好長路，不知終點在哪，但透過跟他分享，我們雖然不知道還要走多久，但你每走一步其實就更接近終點。」若能潛移默化讓學生體會到這點，教學，音樂，走千里路，其實都是同途。

Youtube: HKOcarina

記者：陳慧敏

攝影：洪輝進、 林亦、張洛晞

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