流感疫苗｜私院流感疫苗缺貨 政府防疫注射計劃本周四展開

本港武漢肺炎疫情反覆，近日確診數字又稍有增長，傳染病專家都警告本港今冬或迎來武漢肺炎及流感病毒的雙重夾擊，不少市民紛紛提早接種流感疫苗。多間私院流感疫苗缺貨下，「政府防疫注射計劃」將於本周四（22日）展開。

據悉，聖德肋撒、仁安醫院表示流感疫苗已經缺貨，藥廠尚未通知下周能否來貨。部份私家診所只剩數十針預留給去年接種過的病人，暫不接受新預約。接種價錢則與去年相若，如寶血醫院約460元；港怡醫院則按不同時段，收費由400多元至近千元。

「政府防疫注射計劃」

至於「政府防疫注射計劃」，將於本周四（22日）展開，合資格人士可以透過計劃分階段在公營醫療系統接種疫苗，以應對冬季流感季節。以下8類合資格人士可免費接種流感疫苗：

1. 領取綜合社會保障援助（綜援）或持有有效醫療費用減免證明書（證明書）的孕婦；

2. 居於護理院舍（長者或殘疾人士）的院友；

3. 65歲或以上的香港居民長者；50歲至未滿65歲人士，並為綜援受助人或有效證明書的持有人；

4. 有長期健康問題的人士；

5. 衞生署、醫管局、護理院舍（長者或殘疾人士）、留宿幼兒中心或其他政府部門的醫護人員；

6. 6個月至未滿12歲兒童；

7. 家禽從業員；

8. 從事養豬及屠宰豬隻行業的人士。

「政府防疫注射計劃」的合資格組別名單

首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗，第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種。由政府部門轉介的家禽或養豬從業員、從事屠宰家禽或豬隻行業人士11月9日起也可到指定22間普通科門診診所接種疫苗。

資料來源：衞生防護中心

撰文：鄭詩詠

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