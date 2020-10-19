流浪貓狗毒殺｜台灣新竹海岸遍地貓狗屍 義工哽咽：有居民稱希望狗死光

台灣新竹發生2個月內第3次毒殺動物事件 逾十隻流浪貓狗遭毒死

誰人如此狠心？台灣新竹縣新豐鄉海岸於13日上午被動保義工發現，有10多隻流浪貓狗疑似遭人毒殺暴斃。羅姓義工指出，她經常在附近一帶紅樹林保護區餵養流浪貓狗，沒想到當天與其他義工要誘捕貓狗結紮時，發現遍地死屍，超過13隻以上的流浪狗遭人毒死，由於目前還未找到毒餌放置地點，擔心會有更多貓狗誤食而死，目前已向警方報案；警方已與新竹縣家畜疾病防治所共同會勘、採檢，盼能早日抓出毒死貓狗的兇手。

羅姓義工向《蘋果新聞網》指出，這已經是當地居民2個月以來發現的第3次毒殺事件。13日下午她與義工前往餵食與誘捕貓狗結紮時，卻赫然發現大批浪犬肚子發黑暴斃在地，有些甚至口、鼻部位滲血，懷疑是吃到毒餌，紅樹林裏還傳出陣陣惡臭，懷疑還有更多「浪浪」慘遭毒手。

羅姓義工說，她與其他動保義工，長期在這一帶餵養浪貓、浪犬，且捕捉進行絕育、執行TNR（誘捕、絕育、放回原地）的工作，所以目測當地約有30至40隻的流浪狗和20隻的流浪貓習慣在這一帶活動，這些浪貓、浪狗十分親人乖巧，大部份也都是遭飼主棄養至此。

羅姓義工指出，最近2個月，他們發現疑似有人開始蓄意毒殺這些流浪動物，當天下午她去餵養時就看到有約11隻流浪犬、貓暴斃在地，其中有5隻還被丟棄在一旁的防風林內，羅姓義工哽咽表示，當地居民曾放話跟她說「希望這邊的流浪狗全死光」，沒想到不久後，竟真的發生大屠殺事件，且已經不是第一次，希望相關單位能揪出兇手，遏止這樣殘忍的行為。

羅姓義工說，她知道有些人不喜歡流浪動物，她也曾跟當地居民溝通，表示她們義工不只餵養，還會幫忙節育，而造成流浪貓狗主要還是來自人類的棄養，希望大家可以用更人道的方式去解決這個流浪貓狗的問題，但附近的居民因為年紀已大，觀念較為傳統，認為流浪貓狗會追車、追人，因此常常放話要傷害這些動物們。

新竹縣家畜疾病防治所彭正宇表示這宗「任內接獲最大起貓、狗死亡案件」，由於案發地點偏僻，且未有監視器，也未發現可疑食物或毒餌，貓、狗身上也無明顯外傷及中毒迹象，但現場仍殘留一股藥味，不排除人為下毒的可能性極高。

彭正宇說，根據貓、狗遺體的僵硬及略為膨脹的狀況，推測死亡時間應有1天以上，且因彼此距離分散在不同區域，應並非食用後馬上死亡，而是過了一段時間才陸續發作而死去。由於現場沒有監視器，彭正宇說，目前仍會與警方持續蒐證、化驗檢體，確認貓、狗死因，以及全力追查緝兇外，也會在當地進行絕育活動，減少流浪犬、貓數量。

彭正宇提醒，若民眾涉嫌「故意」投放毒餌，導致貓狗死亡，此舉已違反《動物保護法》第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，及20萬元以上200萬元以下罰金，但至於貓狗是否遭人為毒害，仍待檢警釐清，家畜所也將會協助檢方釐清相關事實。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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