Benz二代GLA｜平治SUV版本A-Class增高拉闊後排尾箱 1.3公升引擎真心足秤夠力水

GLA二代發育強調SUV身份 空間感實用性兼備

自從平治於2013年推出入門SUV——GLA以來，街上時常都會見到它的蹤影，不過初代GLA被人批評得最多還是它在尺寸上跟A-Class沒有太大分別，因此在廠方在開發第二代GLA的時候，也刻意着墨於新車的空間感和實用性以強調它SUV的身份。

有見及此，新款GLA的闊度和高度也分別錄得30mm及104mm的增長，軸距亦增長了30mm至2,729mm，不過有趣的是整體車長其實是縮短了14mm，令前後懸長更短，營造出一部高身SUV的效果。事實上坐進GLA，除了有熟口熟面的雙屏幕中控台之外，寬敞開揚的空間感跟狹窄的A-Class有天淵之別。

配置方面，新款GLA則是典型入門平治作風，沒有太多花巧科技作招徠，試駕車只加裝了Apple CarPlay、車廂氣氛燈和巨型天幕頂。至於電尾門、MBUX智能語音系統、電動駕駛席連記憶座椅、Keyless Go、泊車鏡頭、18吋輪圈、以及Artico人造皮座椅則是今代GLA200的標準配備。

動力方面，新款GLA200再度Downsize，由上代的1.6公升Turbo引擎縮小至現時的1.3公升Turbo引擎，不過馬力不跌反升由156匹提升至163匹，峯值扭力則維持在250Nm水平。如果閣下聽到1.3公升的容積排量便對GLA200抱有懷疑，這絕對是人之常情，只不過新引擎和七前速雙離合器波箱配搭得宜，因此低扭相當充沛，要推動這部GLA200絕不拉牛上樹。但隨着轉數攀升至4,000rpm，引擎就會逐漸放緩，不過在日常應用的情況底下，這副引擎仍然是綽綽有餘的。

雖然GLA都是建基於A-Class底盤而成，不過有別於A200後懸掛所採用的扭力樑設定，GLA200卻改用更高級貼服的多連桿設定，因此在彎路上重心較高的GLA200也沒有比A200遜色多少。不過今代GLA200最大改進之處還是廠方大大加強了車架剛性和懸掛硬度，因此過彎時明顯比舊款更加敏銳和直接。

整體而言，新一代GLA200都是一如以往的有品牌有質素，再加上今代大大改進了上代的缺點，要熱賣基本上是毫無難度，只不過馬力大61匹又能夠乘坐七個人的四驅GLB 250也只不過賣49萬元，只比GLA 200貴9萬元，相信GLB的出現某程度上也會威脅到GLA銷情。

Mercedes-Benz GLA 200：

引擎：1,332cc 直4 turbo

馬力：163hp/5,500rpm

扭力：250Nm/1,620-4,000rpm

傳動：7前速自動，前驅

長×闊×高：4,410×1,834×1,611mm

售價：$389,000

查詢：仁孚行

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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