親子閱讀｜伴讀時免說教 教育碩士媽媽Bonnie 分享語言學習3T

【家長Phonics速成班＋伴讀技巧】網上FAN享會

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小朋友學習語言 緊記關鍵3T

從國際關係到親子關係，吳凱霖（Bonnie）與國際關係學者沈旭暉育有兩女雪雪 (5歲半) 和雪糕(3歲半)，為了能夠更了解孩子，Bonnie更修讀了幼兒及家庭教育碩士，是名副其實的全能媽媽。對於經常被問到小朋友學習語言的關鍵期，Bonnie教大家「關鍵3T」：

1. Tune in，要與小朋友投其所好，傾談他們喜歡的話題；

2. Talk more，和他們多溝通；

3. Take turn，跟他們有問有答。

只要做齊3個T，便能真正激發小朋友的語言能力，無論幾歲都可以開始學習。

觀察小朋友特質 找出合適教學方法

作為媽媽兼教育專家的Bonnie，遇上兒童英語專家Mr. Marco，他們對教育小朋友的態度更是惺惺相惜。Bonnie認為小朋友的學習課程與師資是相輔相成，課程設計本身要適合小朋友的年紀和程度，太深會令小朋友提不起興趣，太淺卻令小朋友覺得沒有挑戰性。

定下課程後，老師懂不懂因材施教亦是重點。Bonnie坦言「我欣賞Mr. Marco的其中一個原因，是他很會觀察小朋友的特質，從而找出合適的教學方法。有些小朋友比較害羞需要多鼓勵，有些小朋友喜歡搶答，要教他們明白「Take turn」，讓別人先回答。這樣除了可幫助他們建立自信，更可學會待人處事。」

將家長眼中的缺點變成優點

Mr. Marco認為每個小朋友的性格和學習模式各有不同，有些小朋友要坐定定才能學習，有些小朋友喜歡周身郁。作為英語老師的他，除了希望他們學到自己想教的知識，更希望他們可以開心地學習。Mr. Marco分享「有一位媽媽告訴我很擔心女兒經常不說話、做事慢半拍。於是上課時我特別留意她，發現她總是會很有耐性地讓別人先說話，然後自己再說。看見有小朋友推跌顏色筆，她也會默默地去幫忙收拾，這代表不好嗎？從這些事可見她從小已經懂得為人設想呢。」

親子伴讀並非說教時間 要著重溝通

Bonnie認為親子伴讀的時間也相當重要，但很多家長也犯了以下一些錯誤：

1. 很多家長將親子伴讀當作說教時間，其實親子伴讀本來是建立關係的機會，如果小朋友無法真正享受閱讀，便會適得其反；

2. 其次是把伴讀當成純學語言時間，要小朋友每個字都讀出來，缺乏互動；

3. 最後就是家長硬要將整本書講完，以為講不完就是失職。假如小朋友跳到某一頁，可能表示這一頁的內容和他當天發生的事情有關，希望你特別注意。

緊記和小朋友彼此溝通才是伴讀的重點。

拆解坊間三大Phonics Brand 名校升小面試揀書攻略

英國牛津大學言語學碩士兼兒童英語專家Mr. Marco，亦將會和大家分享親子伴讀的技巧，更有【家長Phonics速成班】助家長快速了解和學識Phonics 拼音技巧、拆解坊間三大Phonics Brand的學習模式及利弊、教大家名校升小面試揀書攻略。整個FAN享會可以激發子女閱讀興趣之餘，更可知道怎樣為子女揀選合適程度的圖書，有助準備升小面試！參加講座的家長可獲價值$850由Mr. Marco編寫的Phonics and Reading教材，另設線上學習支援及網上測評，讓家長和子女可以一邊學習一邊實踐。

【家長Phonics速成班＋伴讀技巧】網上FAN享會

日期：2020年10月23日（星期五）

時間：7:30pm - 8:30pm

導師﹕Mr. Marco 英國牛津大學言語學碩士、遵理兒童英語課程主管

平台：壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）/ FB直播群組

付費選項：

1. 網上講座及半價購買Phonics and Reading教材

收費：HK$680（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$1,200

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

- 遵理Phonics and Reading教材Set A（適合K.1-K.3）價值：HK$850

2. 只參加網上講座

收費：HK$250（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$350

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

截止報名日期﹕2020年10月22日（星期四） 11:59pm

Mr Marco

遵理兒童英語課程主管

畢業於英國牛津大學語言學，撰寫專為香港幼稚園學童而設的英語讀拼教材。擅於以互動教學培養兒童廣泛閱讀的習慣和興趣，同時具有豐富教學經驗。深諳不同幼稚園及小學的英語課程，為家長提供升學諮詢，選擇適合子女的教學模式。

【參加辦法】

1. 前往壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）

付費選項﹕

i) 按此報名 參加網上講座及獲贈HK$850 Phonics and Reading教材

ii) 按此報名 只參加網上講座

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 成功繳費後會顯示付費確認編號，請截圖紀錄，你亦會同時收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中。

6. 報名後請立即填妥自取或送貨表格領取教材（適用於付費選項 i ）

【條款及細則】

* 教材不可兌換現金。

* 送貨地址只限香港境內。

* 活動將於「FB直播群組」保留一星期，如參加者於活動前未能收取教材，活動後可於「FB直播群組」重溫直播。

* 是次活動只包括Set A教材，如欲購買Set B教材可憑付費確認編號以半價另行購買(請先致電:3166-5555或Whatsapp:6899-2994預訂教材)。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請各位留意電郵及【一家人】FB專頁公佈。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情請在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

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