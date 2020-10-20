尿滲︱鍾嘉欣自爆產後出現尿滲 做盆腔肌肉訓練提肛收縮改善尿滲

早前鍾嘉欣在YouTube Channel 公開手袋秘密，她表示平日手袋必備護墊，因為順產生兩B後出現尿滲問題，有時太肉緊或是打乞嚏都會出現尿滲。據調查所得，本港約有2至3成成年婦女常受尿滲困擾，不少女士因尷尬而不敢求醫，或用治標不治本的方法暫時處理尿滲問題，可能會引發尿道問題！

咳嗽、大笑令盆腔受壓 引致尿滲

尿失禁是指無法用意識來控制的漏尿情形，俗稱尿滲，造成患者在心理、生理上的困擾。尿失禁主要可以分為壓力性尿失禁和急切性尿失禁，壓力性尿失禁常見於更年期後，或順產產子後的女性，因為盆底肌衰弱和膀胱鬆弛，導致在咳嗽、大笑時令盆腔受壓，而引致尿滲；而急切性尿失禁的分布年齡較廣泛，主要是飲食習慣、間質性膀胱炎、膀胱過度活躍症和糖尿病問題令膀胱無法控制，而引致尿滲。

婦產科專科醫生李文軒表示，懷孕時胎兒及羊水的重量令盆底肌長期承重受壓，而且在生產過程中，胎兒經過產道，會對膀胱、尿道產生壓迫的作用，以致盆底肌鬆弛，使部分孕婦在懷孕末期及產後出現尿滲問題。尿滲問題在孕婦身上並不普遍，不過生產過程較長、生產次數較多、胎兒體重過重（超過4000公克）、高齡孕婦等都會增加尿滲出現的機會。

用護墊預防漏尿隨時引致細菌感染

然而，不少女士因尷尬而不敢求醫，只使用護墊預防漏尿，長期會令下體痕癢、發出異味，甚至令細菌滋生引致皮膚及陰道發炎，後果可大可小。使用護墊只是暫時的處理方法，治標不治本。其實生產後的泌尿生殖組織是可以回復的，改善尿道及陰道鬆弛。

李文軒醫生建議可以在產後做盆腔肌肉訓練，訓練收縮和向上提升盆骨底肌肉，即尿道、陰道和肛門肌肉，達到強化和改善的作用，訓練要持之以衡，通常建議至少做3個月，如果3個月後都沒有效果，可以諮詢醫生的專業意見，考慮接受物理復健或進行電治療。更嚴重的話可以考慮接受TVT無張力陰道吊帶手術，強化恥骨尿道韌帶，解決尿滲問題。

另外，不是只有年紀大了才會有尿滲問題，急切性尿失禁主要是因為飲食習慣、膀胱逼尿肌過度活躍等因素而導致尿滲問題，與年齡無關。在排尿習慣方面，不要因為太忙就常常忍尿。同時，亦應保持良好的飲水習慣，成年人每天約需飲用6至8杯的飲品，包括水、奶、湯等，約每兩個多小時飲用一杯，每杯約250毫升，不過都視乎其日常所需而調節飲水量。水分的攝取應該平均分布，不應在短時間內飲大量水分。此外，應減少喝會令膀胱刺激的飲品，如茶類或含有咖啡因的飲品。

撰文：鄭詩詠

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！